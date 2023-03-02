Некие российские партизаны реально начали вооруженную борьбу с режимом Путина на территории РФ за освобождение России.

Российские партизаны станут еще жестче и решительнее, говорит Арестович / УНИАН, Минобороны РФ

Экстренное заседание Совета безопасности РФ настолько экстренное, что его перенесли на завтра.)

Ни "…украинские ДРГ", ни российские партизаны, сражающиеся с режимом Путина, не берут заложников и не расстреливаюи школьные автобусы, у них другие ценности и цели.

Если и есть жертвы среди гражданских, их с очень высокой вероятностью нужно списывать на крайне "…умелые" как обычно действия российских силовиков.

видео дня

Полная картина происшедшего пока не ясна, но ясно, что перенос заседания СБ РФ в такой чрезвычайной ситуации, очень похож на попытку выиграть время, когда что-то пошло не так.

Версия 1. Провокация ФСБ.

Обвинить Украину в террористических действиях, попытаться сформировать общественное мнение в мире.

Попытка провалится.

Кремлю уже не верит никто и нигде.

Попытка сформировать общественное мнение в РФ. Возможные цели: ужесточение режима в самой РФ (введение элементов чрезвычайного и/или военного положения, передача чрезвычайных полномочий силовикам), вторая - оправдать новую волну мобилизации/объявление войны.

Нам, украинцам, не стоит бояться возможной эскалации, ибо эскалировать Кремлю особо не чем уже, да и некуда.

Из оставшегося в арсенале у Путина:

- общая мобилизация,

- попытка ударов по руководству Украины,

- еще одна/несколько попыток ракетных ударов.

Мобилизация добьет им экономику и социальную политику, но не даст существенного прироста боеспособности (нечем вооружать), руководство Украины они не достанут, ракетные удары мы отразим.

2. Вариант второй: "Действия российских партизан".

Некие российские партизаны реально начали то, что декларировали в видео - вооруженную борьбу с режимом Путина на территории РФ за освобождение России.

Тогда Кремль их безусловно объявит террористами, а Украину - поддерживающей террористов.

Возможные действия Кремля - те же, но с бОльшим акцентом на внутреннюю политику.

В любом варианте вовне Кремлю уже поднимать ставки особо некуда, они и так используют в Украине 97 % наземных войск, а ядерный шантаж не пройдёт из-за позиции, прежде всего, Китая и Индии - двух важнейший (и последних) политических и экономических партнеров РФ.

Позавчерашнее совещание Путина и ФСБ, грозные заявления о том, что "…сепаратизм не пройдёт", показывает, что российское руководство выбрало путь ужесточения внутреннего террора еще до "…Брянского инцидента".

Ну что ж.

Значит, российские партизаны станут еще жестче и решительнее.

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