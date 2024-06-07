Российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийства

Куда подевались на третий год войны сами РСЗО 9К57 "Ураган".

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Оккупанты смастерили новое орудие / коллаж: Главред, фото: Flickr, Picryl

Очередное орудие убийства.

Это кассета КПФМ-1С (9Н223) от 220-мм реактивного снаряда 9М27К3 РСЗО "Ураган", установленная на FPV-дрон.

Разумеется, о какой-либо манёвренности дрона с такой нагрузкой речи не идёт и вообще, актуальный вопрос как он вообще взлетает, но...

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Но в этой кассете содержится комплект противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" м дрону манёвренность и скорость не особо нужны.

Он попросту по площади разбрасывает содержимое, тем самым осуществляя дистанционное минирование крайне опасными противопехотными средствами.

Отдельно не мешало бы поднять вопрос о том, а куда подевались на третий год войны сами РСЗО 9К57 "Ураган", но, ответ, думаю, вы знаете и сами.

Орудие оккупантов / t.me/zloyodessit/21897

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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