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Российские обстрелы: показательная иллюстрация логики и намерений Путина

Юрий Богданов
2 августа 2025, 08:10
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Сегодня каждая не сбитая ракета - риск прилета в жилой дом. Приоритеты изменились - и ощущение потерь тоже.
Путин, удар по Одессе
Путин / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, ГСЧС

Эти атаки на города - это не просто террор. Это попытка грубого рефлексивного управления. Они хотят, чтобы мы искали виноватых внутри - не в агрессоре, а в себе.

Раньше, когда они еще сомневались, можно ли сломать украинцев, били преимущественно по энергетике. Последствия были ощутимы, но опосредованно.

Теперь же ставка - на психологическое истощение тыла. Им важно бить впрямую. Физически - потенциально - по каждому из нас, психически - по нашей выносливости.

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Тогда эффективность сбития ракет по ТЭС влияла на количество света в доме. Сегодня каждая не сбитая ракета - риск прилета в жилой дом. Приоритеты изменились - и ощущение потерь тоже.

Именно поэтому они хотят, чтобы мы начали выяснять отношения внутри: обвиняли ПВО, ВСУ, военно-политическое руководство. И, не понимая ничего в проблеме, писали "аналитику" для внутренней деструкции.

Лучшее, что мы можем сделать, чтобы не подвести фронт, - четко понимать их цель. И не дать им ее достичь.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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