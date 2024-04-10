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Российские НПЗ продолжают гореть

Игар Тышкевич
10 апреля 2024, 06:10
Вариант с поставками в западную часть страны продукции из НПЗ приуралья и Сибири не даёт выхода из ситуации.
Куйбышевский НПЗ
Куйбышевский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Astra

В большинстве своём, не сами - в НПЗ прилетают украинские БПЛА. По состоянию на сегодня поражено большинство нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в западной части Российской Федерации. Целыми из крупных заводов пока (!) остались московский НПЗ, Киришнефтеоргсинтез и Саратовский НПЗ. Но и туда может прилететь.

Такая ситуация уже заставила РФ остановить экспорт нефтепродуктов, увеличить заказы на переработку в Беларуси, Казахстане. Более того, правительство РФ обратилось с просьбой к казахскому правительству о создании "запаса нефтепродуктов" для поставок в Россию в мае-июне 2024 года

Тем не менее, пока что топливо в России есть. Во-первых, не все из поражённых НПЗ полностью остановили производство, во-вторых, есть запасы топлива в хранилищах. С последним хуже всего. Хранилища пустеют, поскольку, на "обычный" уровень спроса накладывается сезонный рост потребления сельским хозяйством и война.

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Вариант с поставками в западную часть страны продукции из НПЗ приуралья и Сибири не даёт выхода из ситуации. Равно как импорт только из Казахстана и Беларуси. Необходимы ещё поставщики и необходим ремонт. С поставщиками возможно заказывать переработку в Индии , де есть крупные НПЗ. Это, кстати, позволит решить проблему "зависших" 39 миллиардов долларов (в рупиях) которые РФ получила за поставки нефти, но не может вывести из Индии. Но, посмотрите на карту и оцените стоимость доставки. Это будет очень дорого. А значит цены на бензин, которые уже начинают рост, будут увеличиваться и дальше. Есть вариант Ирана, но там тоже не всё гладко. С ремонтом ещё хуже. Как бы граждане РФ не гордились "технологическим развитием" своей страны, но "нефтяная держава" не способна производить современное оборудование для нефтепереработки. Способны Япония, Германия, ещё ряд стран. Но проблема упирается в санкции.

Поэтому дефицит отдельных видов топлива в России возможен. При условии продолжения украинских атак. Тогда он наступит в мае и может продолжаться до июля-августа (как минимум). Естественно, сопровождаясь ростом цен. Вначале на топливо, потом на всю продукцию, которая доставляется потребителю транспортом. Кроме того, Украина может расширить логику использования БПЛА для атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру России. Например, вспомнить про нефтехранилища и продуктопроводы. А так же про железную дорогу, по которой будет доставляться импортное топливо. Но это уже, возможно, ближе к маю. Ведь "майские праздники" должны быть зажигательными.

Кто такой Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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война в Украине НПЗ Игар Тышкевич
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