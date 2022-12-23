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Российские мамаши, прячьте своих сыновей

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

23 декабря 2022, 06:37
К весне в России парням начнут брить лбы. И всех - на фронт. Без оружия, без еды, с голыми руками. По пули и бомбы. На смерть.
Российские военные
Альфред Кох советует российским мамашам прятать сыновей / Telegram, Радио Свобода

Короче: российские мамаши! Прячьте своих сыновей! Гоните их за границу! Чего хотите делайте. Иначе отправят их эти упыри на убой. Вот помяните мое слово: к весне начнут брить им лбы. И всех - на фронт. Без оружия, без еды, с голыми руками. По пули и бомбы. На смерть.

Ведь у этой войны есть только три сценария. Первый - это если победит Путин. Этот сценарий мы уже проехали. Теперь уже ясно, что не победит. Второй вариант - победит Украина. Этот сценарий с высокой вероятностью ведет к тому, что Путина посадят на кол. Поэтому он Путину не нравится.

Остается у него только третий сценарий: тянуть эту войну до бесконечности. Сколько эта война длиться - столько он и живет. Столько он и правит Россией. Поэтому для того, чтобы он жил, ваши мальчики должны умереть. Понятно? Поэтому без долгих рассуждений, либо вы их ему отдадите, либо вы их спрячете. Варианта "авось пронесет" - больше нет. Не пронесет. Не надейтесь. Вот вам и все итоги расширенной коллегии Министерства обороны России.

И уже запели кремлевские пропагандисты про то, что есть особая русская доблесть - помереть. И никто так не умеет славно и геройски умирать как русские. И только, мол, по-русски пишут "Умираем, но не сдаемся". (Ехидная память подсказывает мне лозунг Фиделя Кастро "Patria o muerte", но не будем ломать стройную теорию Владимира Соловьева).

И, наконец, третье и главное: Зеленский прилетел в Вашингтон. Еще до того, как он приземлился, было объявлено, что США выделяют очередной пакет военной помощи в размере 1,85 млрд долларов.

В этот пакет входят долгожданные ЗРК "Patriot" и много чего еще, включая умные бомбы и кучу снарядов для артиллерии советских калибров, которой (артиллерии) у ВСУ - несметное количество, а снаряды уже подходили к концу. И вот теперь эти пушки (включая танковые), минометы и РСЗО будут снова задействованы в бою. И существенно увеличат огневую мощь ВСУ. (Откуда американцы раздобыли такое количество советских боеприпасов - остается только догадываться).

На совместной пресс-конференции Байден и Зеленский были единодушны в оценке причин и хода войны, а Байден еще раз под камеры сказал, что Запад будет оказывать Украине поддержку до тех пор, пока та будет в ней нуждаться.

...Думаю, в ближайшее время все необходимые решения по поставкам оружия, в котором нуждается Украина (включая танки и дальнобойные ракеты) будут приняты. Причем не только в США, но и в Европе. Иначе бы такой визит даже не планировался.

И помните: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

война в Украине Владимир Зеленский Альфред Кох Владимир Путин
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