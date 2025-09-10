Российские говнодроны вылили на НАТО ведро помоев

Провел простой мысленный эксперимент.
Представил себе российский дрон из говна и палок (буквально), который летит в Брюссель. Передовые системы слежения НАТО точно определяют, что дрон сделан из говна и палок (буквально) и поэтому не представляет угрозы, и что он российский (на нем портрет Путина, флаг и герб РФ - все тоже сделано из говна и палок). Поэтому его не хотят сбивать, чтобы не эскалировать.
Дрон долетает до штаб-квартиры НАТО, над фасадом с флагами стран-членов Альянса отстреливает палки и обрушивает на флаги весь свой груз говна. В прямой трансляции CNN прекрасно видны загаженные говном флаги союзников, а также портрет Путина, герб и флаг России, которые торчат из свежей кучи.
Срочно собирается совет НАТО, который приходит к выводу, что это не настоящее нападение, если его последствия могут ликвидировать максимум три бригады ассенизаторов, дезинфекторов и дезодораторов. Ну а флаг постирать можно. А вообще-то Альянс могуч как никогда.
В то же время Россия празднует со всемирным размахом унижение главного врага. К празднованию присоединяются все мировые диктатуры, авторитарные режимы, террористические группировки и криминальные картели. Они только что получили подтверждение, что времена политической респектабельности, когда для государств важно было сохранять лицо и репутацию, закончились, и что эти государства теперь превратились в безмолвных терпил, способных лишь смачно облизываться, когда на них льют ведра помоев.
Собственно, зачем нужны мнимые эксперименты, когда налет говнодронов на Польшу дал тот же результат на практике. Прошу прощения.
О персоне: Сергей Бережной
Сергей Бережной родился в 1966 году в Севастополе, три курса учился в Севастопольском приборостроительном институте. С 1990 года - сотрудник еженедельной Севастопольской газеты. В 1994 году перебрался с семьей в Санкт-Петербург, где в течение 20 лет работал в книжных издательствах и IT-компаниях. Автор сотен критических публикаций о массовой литературе и кинематографе, а также нескольких рассказов и повестей. Постоянный участник закрытого Санкт-Петербургского писательского семинара Бориса Стругацкого. Летом 2015 года переехал в Киев. С октября 2016 года - журналист, автор колонок и редактор Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ. Работал также редактором в проекте Крым.Реалии Радио Свобода.
