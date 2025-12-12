Почему Москва цепляется за "окончательное решение" вопроса территорий

Россия по сути предлагает вписать в международное право новую доктрину

Сегодня мы имеем фактическую оккупацию части территории Украины. Россия проводит там откровенно репрессивную политику: уничтожает украинскую идентичность, депортирует и убивает людей. Все действия агрессора на этих территориях - военные преступления или преступления против человечности.

Именно поэтому Москва так цепляется за "окончательное решение" вопроса территорий. Она стремится уйти от бессрочной юридической ответственности за массовые преступления. Одно дело - фактическая оккупация, другое - добиться номинального признания этих земель "своими" и заявить об отсутствии правовых проблем.

Для этого Россия по сути предлагает вписать в международное право новую доктрину: любую оккупацию можно легализовать, а все последствия для агрессора - снять.

Сложно представить, что в мире найдется много желающих подписаться под такой логикой.

О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

