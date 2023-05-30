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Российские аналоговнеты не выдерживают конкуренции

Алексей Копытько
30 мая 2023, 08:22
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Остатки высокотехнологичного (т.е., дорогостоящего) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на сужающемся рынке.
Российский истребитель Су-27, российская ракета
РФ стремительно движется в сторону Северной КОреи / Минобороны РФ, УНИАН

Провальные результаты обстрелов Киева россиянами наверняка очень порадовали людей ещё в одном городе. В Пекине.

Оружие – это инструмент (гео)политического влияния. Не менее эффективный, чем деньги.

Меньше российского оружия – меньше российского влияния.

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Недаром СССР засевал своим оружием страны соцлагеря и "неприсоединившихся" для укрепления "дружбы и сотрудничества". Азия, Африка, Южная и Латинская Америка были (и остались) полем интенсивной конкуренции производителей оружия.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Россия пыталась максимально сохранить этот инструментарий, обеспечивая модернизацию, сервис и боеприпасы для техники советского производства, постепенно разбавляя её российской.

Поскольку случаев наглядного столкновения высокотехнологичного (пост)советского оружия с западным было не так много, сохранялась некая недосказанность относительно эффективности. Потому что выставки и учения – это одно, а война всё очень чётко проявляет.

Украинская армия всё наглядно показала: российские аналоговнеты не выдерживают конкуренции.

Россия как поставщик широкой линейки инструментов подорвала свой авторитет. Это не технический и не экономический – это в первую очередь политический провал. Она де-факто выбывает из высшей лиги и становится в ряд с парой десятков других стран.

Остатки высокотехнологичного (т.е., дорогостоящего) российского оружия даже после окончания войны будут продаваться на сужающемся рынке.

А в нише сравнительно несложных, неприхотливых и недорогих вооружений, которые являются основным инструментом в диалоге с небогатыми странами, будет конкуренция с тем же Китаем.

Это не значит, что Россия прям завтра обрушится в этой сфере. Россияне также учатся на войне, как и мы. Российский РЭБ/РЭР, дроны и барражирующие боеприпасы, бронетехника – всё точно также тестируется в бою, как и с нашей стороны.

Интерес к этой продукции со стороны третьих стран будет. Но товарища Лаврова будут принимать не так радушно. Ибо у него теперь не так много вкусного на руке.

Плюс санкции, из-за которых возможны форсмажоры. Плюс вопросы, а сможет ли Москва гарантировать поставки, когда ей самой надо.

Стремительное движение в сторону Северной Кореи.

Обеспечивать лояльность/нейтралитет "союзников" будет сложнее и дороже.

Источник

Алексей Копытько ракетный удар
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