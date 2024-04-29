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Российская оккупационная группировка в Украине за апрель сократилась

Александр Коваленко
29 апреля 2024, 19:10
Российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высоко уровня потерь.
ВСУ, войска РФ
ВСУ и войска РФ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ

Интересное явление сейчас отмечается в зоне боевых действий с российскими оккупационными войсками. Дело в том, что с начала апреля общая их численность именно в зоне БД сократилась почти на 10 тысяч.

Так, по состоянию на конец апреля группировка РОВ в Украине исчисляется в 466 тысяч тел. В свою очередь, на начало апреля оккупантов в Украине было более 475 тыс. Такое разительное сокращение отмечается впервые за более чем два года активных боевых действий.

По группам войск ситуация следующая.

видео дня

ГВ "Днепр", зона ответственности левобережная Херсонщина и Запорожская область - самая многочисленная.

На начало апреля была чуть более 129 тыс, по состоянию на сейчас – более 129,5 тыс тел.

ГВ "Обороны Крыма", тут всё понятно с зоной. Была 13,5 тыс тел, на сейчас – всё те же 13,5 тыс тел.

ГВ "Восток", зона ответственности юго-запад Донецкой области, часть восточной Запорожской. Я её называю ГВ "Затычка", поскольку её функционал примерно именно такой.

На начало апреля 51,5 тыс тел, на сейчас – 51,5 тыс тел. Практически без изменений.

ГВ "Юг", зона ответственности Донецкая область, самая боеспособная и агрессивная ГВ.

Была 113,5 тыс тел, сейчас – 114 тыс тел. Незначительный прирост, но при этом, в её составе продолжают оставаться подразделения передислоцированные из зоны ответственности ГВ "Центр".

ГВ "Центр", зона ответственности – Лиманское направление, основная локация – Кременная.

Была 87,5 тыс тел, на сейчас – 86 тыс.

ГВ "Запад", зона ответственности – Купянское направление, а с некоторых пор большая часть Лимано-Купянской оси. Группа с наибольшей танковой компонентой среди всех.

Была более 81 тыс тел, на сейчас – 71,5 тыс тел. Значительное сокращение, как из-за потерь, так и из-за реорганизаций и передислокаций.

Отдельно хотел бы отметить ново-сформированную ГВ "Север", созданную на базе групп прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород". До реформы их численность была 35,5 тыс тел, а по состоянию на сейчас – 49,5 тыс тел. Прирост на 10 тыс тел, но при этом, такой численности недостаточно для полноценного контроля имеющейся границы с Украиной, не говоря уже про угрозы вторжения и захвата Харькова, или Сум, или Чернигова. Кроме того, подчеркну, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий.

Таким образом, можно констатировать, что российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высоко уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из ГВ на каком-либо направлении, используются не столько резервы, сколько ресурс других ГВ.

Всё это указывает на неизбежность усиления мобилизации на россии, нынешний уровень которой командование РОВ совершенно не устраивает и не позволяет одновременно, как компенсировать потери в ноль, так и наращивать присутствие в зоне БД и формировать новые подразделения на территории самой рф. Только, что-то одно или полтора, за счёт уже имеющегося ресурса.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
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