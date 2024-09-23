Людоеды возвращаются.
Из новостей:
Людоед, участвовавший в войне, возвращается на Родину.
Российская армия стала армией людоедов в прямом смысле этого слова. А Россия стала первой страной в современной истории, где людоедов объявили героями: мемориальные парты людоедов в классах, их портреты на доске почета.
Не удивлюсь, если людоедов будут выбирать в Думу, как раньше - отравителя Лугового.
Иди Амин и Бокасса втихаря ели своих противников. Это была тайная привилегия диктаторов. Путинская Россия переплюнула Центральную Африку. В России убивать и есть людей открыто и безнаказанно может каждый пехотинец Путина.
СМИ сообщают, что в Россию с войны вернулся маньяк Дмитрий Малышев.
Малышев был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство человека и акт каннибализма (мужчина вырезал и съел сердце своей жертвы).
Однако, отсидел он всего 8 лет и отправился "геройствовать" на войну, а сейчас ушел в отпуск из-за ранения…
Ну съест в отпуске ещё кого-то - не беда, опять воевать пойдет.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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