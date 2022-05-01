Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украине

Россия своими же руками истребляет российскую армию / Фото УНИАН

Украинская артиллерия накрыла штаб российской группировки в районе Изюма. Вроде погибло много высокопоставленных офицеров и даже генералов. И был даже слух, что погиб сам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Если бы это было правдой, то я бы написал, что вот это смерть настоящего офицера. Он спланировал провальную операцию, и приехал сам лично руководить армией, которая из-за его ошибок оказалась в такой непростой ситуации и понесла тяжелые потери.

Он не прятался за спинами своих подчиненных, не пытался переложить вину на других, а честно взял командование на себя и погиб под вражеским огнем как настоящий солдат.

Безотносительно целей самой российской агрессии (за которые, на мой взгляд, сам Генштаб несет ответственность лишь косвенно), такое поведение не может не вызывать уважение. И даже противник должен был бы признать, что генерал Герасимов - мужественный человек и своей гибелью он спас свою офицерскую честь.

Как самурай спасает свою честь через харакири, так и русский генерал должен погибнуть вместе с армией, которую он своими ошибками поставил в такое трудное положение.

Но генерал Герасимов, скорее всего, жив. Он не погиб вместе с остальными офицерами в штабе изюмской группировки. Он, видимо, заранее бежал оттуда от греха подальше и уже сидит в Москве и пьет коньячок за свое чудесное спасение...

И это значит, что генерал Герасимов свою честь офицера не спас. А значит за бездарно спланированную им "специальную операцию" ответят другие, а он с них будет строго спрашивать. Зычным командирским голосом... Он, сбежавший от своей армии в момент, когда ее обстреливал враг...

Офицерская честь (быть может я идеалист) - она как осетрина: она не бывает второй свежести. Однажды будучи запачканной, она отмывается лишь собственной кровью. А если этого нет, то нет и чести...

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеНо, видимо, честь в представлении Герасимова (да и Шойгу) меряется не самоотверженностью и мужеством, а количеством цацек на груди. В том смысле, что "...президент оказал мне честь..." Вот и уехал Герасимов из действующей армии, бросив ее "наступать" уже месяц как по украинским степям без резервов и отдыха...

Наверное, я опять концентрируюсь на каких-то второстепенных вещах, но как-то этот эпизод у меня засел в голове и я все никак не могу от него отделаться.

Да ладно Герасимов! Он хоть приехал на пару дней на войну. А про Шойгу или Путина никто и не заикается в этом ключе: даже ребенок понимает, что такой шаг просто на несколько порядков превосходит любые представления о храбрости этих двух персонажей...

Это все равно, что ждать, например, что Дмитрий Анатольевич Медведев ответит за свой гнилой базар. Помните как он несколько месяцев назад глумился над Зеленским? И где теперь Зеленский, а где эта дурилка картонная?

Зеленский - очевидный лидер свободного мира, его слушает вся планета, а где наш маленький пупсик? Водочку пьет? Игрушечной сабелькой машет? На деревянной лошадке скачет? Ну, ну... Скажите, чтобы поаккуратнее там, не убился невзначай...

Эта война (как, впрочем, любая война) абсолютно беспощадно показывает истинный масштаб людей. И только слепой не видит, как бледно смотрится Путин на фоне Зеленского. Как стремительно уменьшается в глазах всего мира некогда столь угрожающе масштабная фигура российского "национального лидера".

Если еще пару месяцев назад любое его заявление обсуждалось в тысячах газет и в сотнях телепередач, то его последнее заявление про "молниеносный ответ" уже вообще никто не вспоминает: собака лает - ветер носит...

Болтает старик чего не попадя - не обращайте внимания, это он перед своими куражится... У папуасов так положено: воинственные кличи, речевки, морду краской мазать, да вокруг костра плясать... "У-у-у" делать, а потом копьями в нарисованного на песке врага кидаться. Красивый древний обычай...

Читайте такжеАнтипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстраБитва на Курской дуге длилась пятьдесят дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года). В ней были задействованы с обеих сторон более 2 млн. человек. Наступательный потенциал вермахта иссяк примерно к 20-25 июля, т.е. его хватило на две-три недели.

Российская армия наступает значительно меньшими силами уже почти месяц! Ау, Путин! Ау, Шойгу и Герасимов! Так не бывает! Разуйте глаза! Все! В мире уже не осталось никого, кто верит, что у вас есть сильная армия и вас нужно бояться. Уже слепой видит, что если вы за месяц продвинулись лишь на пару десятков километров, то значит успеха не будет.

Значит так. Вот Курская дуга. Немцы наступают. На орловском направлении максимальный успех, которого они достигли - 9 км. На белгородском - 23 км. В конечном итоге немцы проиграли эту битву и Красная армия перешла в наступление.

Но ведь это ровно ваши цифры и сроки! Откуда вы взяли, что у вас все ок? Что вы городите? Зачем обманываете себя и своих солдат? Спасите свою армию, уведите ее из Украины. Неужели вы хотите остаться вовсе без армии? Для чего вам этот эксперимент?

Ведь вы же сами все время твердили, что коварные враги только и ждут, что Россия ослабнет, чтобы отобрать у нее ее несметные богатства. И вот вы сами уничтожаете свою армию. То есть ту единственную силу, которая способна была бы защитить вас от этих ужасных врагов... Это и есть тот самый гениальный Путин, непобедимый автор-исполнитель пресловутых многоходовочек, про которого нам так много рассказывали по российскому телевизору?

Вся политическая элита России за эти два месяца, как в перевернутой подзорной трубе, превратилась из страшных саблезубых тигров в вонючих клопов. Они еще кусаются и от них много вони. Но к ним уже нет ни уважения, ни страха. А есть только омерзение и брезгливость.

Читайте такжеДва сценария путинского пораженияХочется уже просто поскорее убрать все это непотребство с глаз долой и прибраться за ними. Чтобы и духу от них не было.