УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украине

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

1 мая 2022, 15:31

Армия РФ наступает уже почти месяц. Уже и слепой видит, что если за месяц продвинуться на пару десятков километров, то успеха не будет.

военный РФ, война в Украине
Россия своими же руками истребляет российскую армию / Фото УНИАН

Украинская артиллерия накрыла штаб российской группировки в районе Изюма. Вроде погибло много высокопоставленных офицеров и даже генералов. И был даже слух, что погиб сам начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Если бы это было правдой, то я бы написал, что вот это смерть настоящего офицера. Он спланировал провальную операцию, и приехал сам лично руководить армией, которая из-за его ошибок оказалась в такой непростой ситуации и понесла тяжелые потери.

Он не прятался за спинами своих подчиненных, не пытался переложить вину на других, а честно взял командование на себя и погиб под вражеским огнем как настоящий солдат.

Безотносительно целей самой российской агрессии (за которые, на мой взгляд, сам Генштаб несет ответственность лишь косвенно), такое поведение не может не вызывать уважение. И даже противник должен был бы признать, что генерал Герасимов - мужественный человек и своей гибелью он спас свою офицерскую честь.

Как самурай спасает свою честь через харакири, так и русский генерал должен погибнуть вместе с армией, которую он своими ошибками поставил в такое трудное положение.

Но генерал Герасимов, скорее всего, жив. Он не погиб вместе с остальными офицерами в штабе изюмской группировки. Он, видимо, заранее бежал оттуда от греха подальше и уже сидит в Москве и пьет коньячок за свое чудесное спасение...

И это значит, что генерал Герасимов свою честь офицера не спас. А значит за бездарно спланированную им "специальную операцию" ответят другие, а он с них будет строго спрашивать. Зычным командирским голосом... Он, сбежавший от своей армии в момент, когда ее обстреливал враг...

Офицерская честь (быть может я идеалист) - она как осетрина: она не бывает второй свежести. Однажды будучи запачканной, она отмывается лишь собственной кровью. А если этого нет, то нет и чести...

Читайте такжеПутину не удастся затянуть войну в УкраинеНо, видимо, честь в представлении Герасимова (да и Шойгу) меряется не самоотверженностью и мужеством, а количеством цацек на груди. В том смысле, что "...президент оказал мне честь..." Вот и уехал Герасимов из действующей армии, бросив ее "наступать" уже месяц как по украинским степям без резервов и отдыха...

Наверное, я опять концентрируюсь на каких-то второстепенных вещах, но как-то этот эпизод у меня засел в голове и я все никак не могу от него отделаться.

Да ладно Герасимов! Он хоть приехал на пару дней на войну. А про Шойгу или Путина никто и не заикается в этом ключе: даже ребенок понимает, что такой шаг просто на несколько порядков превосходит любые представления о храбрости этих двух персонажей...

Это все равно, что ждать, например, что Дмитрий Анатольевич Медведев ответит за свой гнилой базар. Помните как он несколько месяцев назад глумился над Зеленским? И где теперь Зеленский, а где эта дурилка картонная?

Зеленский - очевидный лидер свободного мира, его слушает вся планета, а где наш маленький пупсик? Водочку пьет? Игрушечной сабелькой машет? На деревянной лошадке скачет? Ну, ну... Скажите, чтобы поаккуратнее там, не убился невзначай...

Эта война (как, впрочем, любая война) абсолютно беспощадно показывает истинный масштаб людей. И только слепой не видит, как бледно смотрится Путин на фоне Зеленского. Как стремительно уменьшается в глазах всего мира некогда столь угрожающе масштабная фигура российского "национального лидера".

Если еще пару месяцев назад любое его заявление обсуждалось в тысячах газет и в сотнях телепередач, то его последнее заявление про "молниеносный ответ" уже вообще никто не вспоминает: собака лает - ветер носит...

Болтает старик чего не попадя - не обращайте внимания, это он перед своими куражится... У папуасов так положено: воинственные кличи, речевки, морду краской мазать, да вокруг костра плясать... "У-у-у" делать, а потом копьями в нарисованного на песке врага кидаться. Красивый древний обычай...

Читайте такжеАнтипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстраБитва на Курской дуге длилась пятьдесят дней (с 5 июля по 23 августа 1943 года). В ней были задействованы с обеих сторон более 2 млн. человек. Наступательный потенциал вермахта иссяк примерно к 20-25 июля, т.е. его хватило на две-три недели.

Российская армия наступает значительно меньшими силами уже почти месяц! Ау, Путин! Ау, Шойгу и Герасимов! Так не бывает! Разуйте глаза! Все! В мире уже не осталось никого, кто верит, что у вас есть сильная армия и вас нужно бояться. Уже слепой видит, что если вы за месяц продвинулись лишь на пару десятков километров, то значит успеха не будет.

Значит так. Вот Курская дуга. Немцы наступают. На орловском направлении максимальный успех, которого они достигли - 9 км. На белгородском - 23 км. В конечном итоге немцы проиграли эту битву и Красная армия перешла в наступление.

Но ведь это ровно ваши цифры и сроки! Откуда вы взяли, что у вас все ок? Что вы городите? Зачем обманываете себя и своих солдат? Спасите свою армию, уведите ее из Украины. Неужели вы хотите остаться вовсе без армии? Для чего вам этот эксперимент?

Ведь вы же сами все время твердили, что коварные враги только и ждут, что Россия ослабнет, чтобы отобрать у нее ее несметные богатства. И вот вы сами уничтожаете свою армию. То есть ту единственную силу, которая способна была бы защитить вас от этих ужасных врагов... Это и есть тот самый гениальный Путин, непобедимый автор-исполнитель пресловутых многоходовочек, про которого нам так много рассказывали по российскому телевизору?

Вся политическая элита России за эти два месяца, как в перевернутой подзорной трубе, превратилась из страшных саблезубых тигров в вонючих клопов. Они еще кусаются и от них много вони. Но к ним уже нет ни уважения, ни страха. А есть только омерзение и брезгливость.

Читайте такжеДва сценария путинского пораженияХочется уже просто поскорее убрать все это непотребство с глаз долой и прибраться за ними. Чтобы и духу от них не было.

viber
война в Украине Владимир Путин Сергей Шойгу
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: астролог рассказала, как солнечное затмение круто повлияет на ход войныГороскоп для Украины: астролог рассказала, как солнечное затмение круто повлияет на ход войны Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России"Россиянка пожаловалась на то, как ее с друзьями избили украинцы в Греции за крики "Слава России" Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбыГороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встречаГороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча Финансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обманФинансовый гороскоп на неделю 2-8 мая: Весам – экономия, Львам – рост доходов, Водолеям - обман
Поддержите Главред

Последние новости

16:09

Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВА

15:58

Рашистов отправили в ад:на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФ

15:31

Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украинемнение

15:29

Груз 200 для Забайкалья: ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

15:18

"Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки

Реклама
15:17

Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистВидео

15:12

Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГВидео

15:10

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

14:45

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

14:12

Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

13:48

Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников УкраиныВидео

13:39

"Не позорьтесь": российский глянец написал о Джоли, "забыв", как называется УкраинаВидео

13:38

Войска РФ пытались штурмовать позиции на Донбассе: бойцы ВСУ нанесли по оккупантам ответный ударВидео

13:31

"Большинство - безрукие и безногие": журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов

13:18

Бункерного тирана обвели вокруг пальцамнение

13:00

Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча

12:42

ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танкВидео

12:34

ВСУ отказывается от советской техники и переходит на натовские образцы - Залужный

12:24

Если Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ БербокВидео

12:23

Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы

Реклама
12:14

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022Видео

12:00

Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине

11:42

Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"Видео

11:24

Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

11:21

Три сценария войны: чего ждать Украинемнение

11:15

"Даже "ХНР" неудобно объявлять 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ уже не способна наступать

11:12

Удары России из Крыма и работа ПВО: в Одессе войска Украины уничтожили 7 самолетов врагаВидео

10:56

Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

10:39

В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

10:20

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт КобзонаВидео

10:14

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

10:06

Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка БританииВидео

09:58

Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

09:18

Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

09:18

Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстрамнение

09:03

В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВидео

08:54

Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

08:35

"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому РогуВидео

08:25

Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

08:20

Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

Реклама
08:05

В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

07:46

Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

07:09

ВСУ ударили по врагу: уничтожены 42 оккупанта, новейшая система для приглушения БПЛА и два Орлана

07:00

Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

06:41

Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun

06:23

Как Запад отговаривает Путина не применять "ядерную дубину"мнение

05:38

Огромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер МоскваВидео

05:00

"Можно выдохнуть": таролог назвала сроки коренного перелома в войнеВидео

04:30

В "Дие" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации: подробности

03:40

Синоптик рассказал, когда ждать жары в Украине в маеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять