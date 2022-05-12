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Российская армия бродяг опозорилась на весь мир и жаждет реванша

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

12 мая 2022, 13:09

Надо принять факт, что война с русской гидрой будет долгой. Потому что Москва будет бросать все новые и новые силы, чтобы сломить наше сопротивление.

война, украина
Россия будет вести войну на истощение с Украиной / УНИАН

Россия будет вести войну на истощение с Украиной, чтобы уничтожить наше государство и сделать нас рабами.

Надо принять факт, что война с русской гидрой будет долгой. Это десятки лет (мы 8 лет воевали на Донбассе и многие не замечали эту войну). Россия никогда не смирится с позором и поражением, которое они получили от украинского народа и ВСУ. Русская армия бомжей и бродяг опозорилась на весь мир, и они стремятся к реваншу.

Ленд-лиз нам дают не просто так. Вы же это понимаете? Что это впервые со времен Второй мировой запущена такая программа? Это игра на длинную дистанцию, чтобы мы имели резервы и возможности убивать русских захватчиков до тех пор, пока у них не закончится мясо.

Сейчас Россия проводит тотальную мобилизацию в ОРДЛО (в армию начали призывать женщин!), а также в своих депрессивных районах. На федеральные округа и субъекты федерации дают еженедельные планы мобилизации от 500 до 2000 тысяч фаршиков. Москва попытается взять нас фаршем и живой силой. Задавить массой. Москва будет бросать все новые и новые силы, чтобы сломить наше сопротивление.

Украина должна тоже провести максимальную мобилизацию резервов, и уже думать над 4 волной. Чтобы минимум 100 тысяч были готовы к войне. Потому что сейчас есть ТРО, которое умеет воевать и готово сделать ротацию. А что будет на осень? Военное руководство уже над этим размышляет и скоро будут решения.

Украина должна мобилизовать по международным каналам максимальное количество наемников. Лучше воевать долларом, чем своими гражданами. Я думаю, что одним из KPI каждого посольства должно стать количество рекрутированных наемников. Которым будут предлагать деньги и украинское гражданство. Каждое посольство должно вербовать наемников и демонстрировать свою эффективность.

Пока не запустят нормальную работу экономики, мы не выиграем войну. Топливный кризис - это первый звонок, что система не работает. За почти 3 месяца войны мы так и не смогли полностью перевести экономику на военные рельсы.

Читайте такжеУкраина должна публично унизить ПутинаЗападная Украина не смогла полностью реализовать свой тыловой потенциал, который должен обеспечивать работу на победу. Вот косить бабло на переселенцах западники научились классно, и мне за это стыдно. Что людей, которые бежали от беды, свои же граждане обдирали как липку. Главы ВЦА не получают четких задач и топчутся на местах. Местные власти тоже не проявляют инициативу. Поэтому либо правительство сделает выводы, либо мы снова потеряем время.

Имел кучу встреч с разными людьми (бизнес, дипломаты, депутаты, коллеги-политологи). Все солидарны с тем, что война на годы, но наша власть не готова коммуницировать с обществом и объяснять, к чему готовиться. А ситуация ухудшается, потому что у людей заканчиваются деньги и ресурсы. И растет напряжение.

На одной западной помощи мы далеко не уедем. Поэтому каждый тоже должен планировать не только семейные бюджеты, но и свое дальнейшее будущее в этой стране, и чем он может быть полезным для победы над злом.

viber
война в Украине Анатолий Октисюк
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