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Россияне заявили о спецназе ЦАХАЛ в Одессе

Александр Коваленко
29 июля 2025, 08:10
218
Это яркий пример незнания элементарной матчасти российских генераторов фейков.
Войска Украины
Войска Украины / ДивисьИнфо

ФЕЙК: Спецназ ЦАХАЛ в Одессе.

У российских сливных бочков рвёт пятые точки – они увидели спецназ ЦАХАЛ в Одессе!

Спецназовца ЦАХАЛ выдал флаг Израиля на тактическом рюкзаке и берет парашютно-десантной бригады Цанханим!

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В российских пабликах уже распространяют фейк о том, что это в Одессу прибыли элитные израильские десантники, вот только нюанс...

Дело в том, что у украинских аэромобильных войск, точно так же как и у многих армий в мире десантные подразделения, имеют береты тёмно бордового цвета - марун. США, Польша, Франция... и, конечно же - Украина!

По всей видимости, на остановке был запечатлён десантник 79-й ОДШБр, а не Цанханим. Но самое смешное, это конечно же… спецназовец элитной израильской парашютно-десантной бригады Цанханим сидит на одесской остановке и ждёт маршрутку… Как у генераторов этого бреда вообще состыковались настолько нестыкуемые элементы пазла?

А в целом, это яркий пример незнания элементарной матчасти российских генераторов фейков, которые, наверное, всё ещё думают, что у украинских десантников голубые береты.

Лишняя хромосома делает своё коварное дело.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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