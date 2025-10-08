Россияне выбрали новую тактику блэкаута

Как я и предполагал - блэкаут является одной из ключевых целей войны на этом этапе. путин верит, что это ускорит нашу сговорчивость, по обмену территорий.

Это значит, что он несильно верит в захват территории на фронте. В любом случае, нам от этого не легче.

Последние удары показали, что новая тактика "блэкаута" заключается в следующем: орки концентрируются на одной области для массового удара. Суть в том, что мы не можем прикрыть все области одинаково ПВО, поэтому они намеренно будут выбирать разные области в разных концах страны, чтобы мы не могли быстро перебросить системы ПВО. К сожалению, тактика работает...

Очевидно, что делать ставку на то, что нам удастся отстоять энергетику ПВО - делать больше нельзя. Нужно готовить серьезную антикризисную программу, которая кроме мобильных и локальных решений должна в первую очередь предусмотреть значительное уменьшение потребления света и газа. И здесь на первое место выходят школы и другие учебные заведения. Образование уже должно готовиться к дистанционке или как минимум затяжным каникулам. Хотя ничто не свидетельствует, что на каком-то уровне об этом думают. Также срочно надо пересмотреть все местные бюджеты, и новогодние гуляния желательно тоже отправить на децентрализованную энергетику. Сюда же относятся и правительственные аукционы щедрости в виде разных там 1000 гривен.

Блэкаут нас точно не сломает. Но было бы хорошо, чтобы мы себе в нем еще хуже не делали.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

