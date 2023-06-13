Россияне, вы получите свою порцию сострадания

Про сострадание и сочувствие к россиянам. Давно не писал на русском.

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Акула напала на россиянина / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Россияне, вы вполне можете получить свою порцию сострадания и эмпатии. Даже от нас. Как немцы после 1945 года. После того как вы будете разгромлены и получите комплексную расплату за совершенное зло.

Германию в начале розбили, физически. А потом речь зашла о сострадании. Германия в начале начала платить, а потом ей помогли. Для начала народ - агрессор и порожденное им государство должны проиграть войну и познать всю боль поражения. А потом - мы можем поговорить о сострадании.

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Да, есть россияне которые заслуживают сострадания даже сейчас. Это те, кто понимают что народ как общность виновен во всем что происходит. И кто не ищет полутонов и помогает Украине победить. Но они, в отличии от массы z-овцев и лицемерных "оппозиционеров" понимают что в начале - испить чаша расплаты и презрения до дна, а уже потом - если искупление будет достаточным - сострадание.

Но скорее всего России не повезет быть разгромленной. И ее ждёт другой сценарий. Совсем скоро, к этому все идет, россияне начнут интенсивно аннигилировать друг друга.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

И тем кто будет спасаться от этой кровавой бани придется полагаться на гуманизм и сострадания мира, который они так ненавидели. Западного мира и нас в том числе. Да, не без участия пропаганды они так поехали. Но такой уровень расчеловечивания, который они сами же запустили, нельзя объяснить только уязвимостью к пропаганде.

Короче, весело будет россиянам, когда они из фазового состояния "выходец из страны-агрессора" перейдут в фазовое состояние "выходец из failed state". Весело и местами страшно.

Вот тогда мы и поговорим про гуманизм и расчеловечивание. А у россиян будет возможность узнать чем гуманизм и милосердие отличаются от того, что насрано у большинства из них в головах.

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