Россияне установили рекорд на фронте

РОВ масштабируют применение fpv-дронов, что явно указывает на полную поддержку со стороны Китая, в вопросах поставок соответствующей продукции и её компонентов.

https://opinions.glavred.info/rossiyane-ustanovili-rekord-na-fronte-10670876.html Ссылка скопирована

Оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВСУ, скриншот карты deepstatemap.live

У РОВ очередной рекорд применения fpv-дронов в течение суток – более 1 400.

Установлен он был, в один из дней с начала июня. По понятным причинам точное число не называю.

Напомню, что в мае российские оккупанты применили более 21 000 fpv-дронов. В последнюю неделю мая РОВ резко нарастили их использование. И если в течение первой недели месяца враг применил около 4 200 средств поражения, второй – 4 600, третьей – 4 800, то на четвертой неделе уже около 7 700!

видео дня

Кроме того, несколько дней из последней недели мая показатель применения fpv-дронов в 1 200 становился будничным. Напомню, что абсолютный рекорд применения в сутки был установлен в марте – более 1 360. Тогда же был и абсолютный рекорд за месяц – более 22 тысяч.

РОВ масштабируют применение fpv-дронов, что явно указывает на полную поддержку со стороны Китая, в вопросах поставок соответствующей продукции и её компонентов. Для нас это уже создаёт множество проблем, особенно в вопросах атак РОВ на логистику не только фронтовой, но и тыловой зоны.

Так же, для сравнения, напомню, что весной 2024 года средний показатель применения РОВ fpv-дронов в сутки составлял 200-250. Сейчас этот показатель стремится к отметке в 6-7 раз больше.

Откровенно говоря, плохая тенденция.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред