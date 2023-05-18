Россияне стали жертвами собственной пропаганды

Массированное применение "Кинжалов" со стороны РФ свидетельствует об обеспокоенности российского командования усилением украинской системы ПВО. Они, насколько я понимаю, пытаются установить для себя реальные возможности системы ПВО после ее усиления западными образцами вооружения и военной техники. За неимением времени они вынуждены использовать "кинжалы", поскольку, как они считают, это самая быстрая ракета, которую имеет РФ, и ее невозможно перехватить. Поэтому россияне считают, что она лучше всего подходит к испытанию уровня боевых возможностей системы ПВО.
Кто такой Константин Машовец
Военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины, эксперт по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВСУ. Участвовал в АТО на Донбассе.
И в этом смысле цель ударов не так важна. Потому что то, что россияне закладывают в качестве целей для ударов - второстепенный вопрос. Все зависит от оперативной обстановки, сложившейся на данный момент. Они могут бить по чему угодно, от "центров принятия решений" до объектов военной, гражданской инфраструктуры, просто по гражданским целям.
В отличие от Киева, в других городах Украины РФ, вероятно, имеет больше информации о возможностях системы ПВО, поэтому я не думаю, что там они будут использовать дорогостоящие "кинжалы". Потому что им наиболее важно выяснить возможности ПВО именно в столичном регионе и, соответственно, выяснить для себя свои возможности и то, на что они могут рассчитывать.
Всего в России около 30-40 "Кинжалов", которые она может выпускать по 3-4 единицы в полгода. И они их держат для самых экстремальных ситуаций и обстоятельств, которые могут становиться не обязательно в Киеве.
В принципе, "Кинжал" - это та самая ракета от ОТРК" Искандер", которая запускается с воздуха. В ней на самом деле нет ничего особенного. Но русские разрекламировали "Кинжал", превысили ожидания от него, потому что как оказалось, это оружие не является каким-то вундерваффе. Конечно, об этом они никогда русским на широкую публику они не скажут. Как и не сказали о сбитии российской авиагруппы в Брянской области.
Так или иначе, когда "мультики" сталкиваются с реальностью, у них нет никаких шансов. Россияне стали жертвой собственной пропаганды, весомую долю которой составляли запугивания внешних игроков. Последствиями этого будет большая реклама американского оружия в мире и антиреклама российского. Ведь по многим системам вооружения россияне выдают желаемое за действительное. Потому что известные компании оборонно-промышленного комплекса объективно заинтересованы в поставках Украине новейшего оружия, чтобы проверить его в реальных боевых условиях.
Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги" Диалоги из нулей", специально для Главреда