Россияне скрывают свои огромные потери на фронте

Механический пересчёт данных нашего ГШ по формуле 1:3 даёт ~ 240 тыс. убитых российских солдат.

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Оккупанты и потери на фронте / Коллаж: Главред, фото: АТЕШ, Минобороны РФ

Группа "Информационное сопротивление" собрала данные о потерях российской армии убитыми с начала года: с 1 января по 1 мая 2025 года. Это открытая часть потерь убитыми, их признают в самой России. Цифры стараются не обобщать, но это всё труднее.

В том числе – потому что в РФ проходит кампания героизации оккупантов, ведут "книги памяти" и, что самое наглядное, открывают мемориалы. С отдельной задачей – перебросить инерцию от празднования победы в ВМВ на сегодняшний день, обозначить неразрывную связь – продолжение "славных традиций героических предков".

Потому что 80-летний юбилей – это чуть ли не последняя дата, когда историю можно конвертировать для политических задач в таком масштабе. 81-й, 82-й, 83-й … - уже не то, а до 85-й годовщины ещё надо дожить.

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В нашей базе на 1 мая - 110 490 имён, которые структурированы по регионам РФ + Крым и Севастополь. Без ОРДЛО, без корейцев и других иностранцев. Ещё порядка 600 человек точно убиты, но идёт атрибуция.

Русская служба ВВС и проект "Медиазона" по состоянию на 2 мая насчитали 106 745 убитых. Есть особенности подсчёта, часть данных у них находится в обработке. Т.е., цифры фактически совпадают.

По оценке российских мониторов, данные из некрологов, мемориалов и других публичных источников – это 45%-65% от реального числа убитых. У нас схожие выводы: число зафиксированных убитых можно умножать минимум на 2.

Таким образом, реальное число потерь российской армии убитыми будет составлять МИНИМУМ 222 тысячи человек.

Если к этим данным добавить все безвозвратные потери, диапазон будет где-то 350-500 тысяч человек.

Механический пересчёт данных нашего ГШ по формуле 1:3 даёт ~ 240 тыс. убитых российских солдат. Т.е., порядок цифр ясен, остаются нюансы.

Что с нюансами?

1. За 4 месяца мы зафиксировали 19 731 убитого российского солдата, добававив лиц с неполными данными, получим около 19850. Часть из них – потери предыдущих периодов, но основная масса – результат последнего наступления росармии, начавшегося в сентябре 2024 года.

Если добавить цифры за ноябрь-декабрь 2024 г., когда уже начали потоком идти свежие потери, получается 31,2 тыс. убитых за 6 месяцев, известных ПОИМЁННО.

С учётом, что публично фиксируется лишь около половины убитых, получаем: за последнюю кампанию (сентябрь/октябрь 2024 – февраль/март 2025) российская армия потеряла только убитыми (!) 55-60 тыс. человек. Если добавить раненых – суммарно выходит порядка 220-240 тыс. человек.

Сопоставьте эти потери с масштабом территориальных захватов и косвенных потерь экономики. И в России, и на Западе эти цифры прекрасно знают. Поэтому западные разведки и правительства открыто дают оценку: военные результаты Кремля де-факто очень скромные. Мотивация к продолжению войны – исключительно в политической плоскости.

2. Весь апрель мы фиксировали снижение публично проявленных российских потерь убитыми. Это следствие падения интенсивности боевых действий с февраля 2025 года, с уходом части российских войск на перегруппировку под летнюю кампанию. Которую, если смотреть объективно, России лучше не начинать. Всё упирается лишь в самодурство Путина и отсутствие решения, как безопасно охладить разогнавшуюся военную машину, чтоб не разорвало от внутренних проблем.

3. Относительно региональных особенностей – ничего не меняется. Москва, Питер и Кавказ воюют исключительно декоративно.

За полгода (с 4 ноября 2024 г. по 1 мая 2025 г.) в Чечне – 57 подтверждённых убитых. Думаю, в ДТП за это же время там погибло больше. За этот же период в Башкирии – 2029 убитых. В Татарстане – 1853 убитых. С поправкой на численность трудоспособных мужчин потери Чечни в 13,8 раза ниже, чем Башкирии. В Карелии потери выше в 11,7, чем в Чечне.

Российские регионы участвуют в войне крайне неравномерно. Отключение денег от нефти мгновенно обнажит и обострит все противоречия.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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