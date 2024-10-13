Россияне опять совершили военное преступление

Россияне убили пленных.
Несколько дней назад я написал, что такие зверства будут выпячивать с целью поломать волю к сопротивлению, в первую очередь – в тылу. Чтобы лишить нашу армию поддержки и сформировать устойчивый запрос на остановку войны любой ценой.
Это одна из линий "игры в безысходность", которую постоянно навязывает российская пропаганда.
Реальность в том, что остановить войну по-настоящему можно только тогда, когда Россию к этому принудят обстоятельства. В первую очередь – невосполнимые потери и риски дестабилизации.
Пока россияне могут давить – они будут давить.
Сознательное выпячивание преступлений, которые по логике надо скрывать – это показатель, что РФ испытывает значительные трудности. Даже стерильная российская социология показывает спад позитивной оценки хода "СВО".
Поэтому Кремль готов идти на любые меры и любые репутационные издержки, чтобы получить заметный результат до окончания выборов в США.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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