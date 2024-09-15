Россияне несут огромные потери: новые данные

Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

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Войска РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 9 сентября 2024 года в нашей базе 69486 человек, по которым есть полные сведения, и 460+ имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 775 единиц.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС по состоянию на 13 сентября дают цифру 69 069 человек. Т.е., сопоставимо.

Не устаю повторять: это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Эти цифры не отражают реальную численность потерь (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Из заметного за неделю.

1.В РФ постепенно учащаются случаи освещения старых потерь, которые ранее не обнародовались. Кто-то посещает кладбище и внезапно находит десятки-сотни захоронений. Например, на минувшей неделе было зафиксировано 209 новых имён в Московской области (в основном - в "Пантеоне защитников отечества" в Мытищах). Это место - в шаговой доступности. При этом существуют буквально тысячи сельских кладбищ, откуда вообще нет данных.

Наш опыт сбора информации подсказывает, что число убитых россиян минимум в два раза больше. Если посчитать убитых, пропавших без вести, тяжелораненых и безвозвратно выбывших по другим причинам, число безвозвратных потерь российской армии будет от 300 тыс. человек.

2. Во всём СКФО мы зафиксировали 12 убитых. Из них 10 – это Ставрополье и Северная Осетия. В Чечне, Ингушетии, Кабарде, Карачаево-Черкесии потери не проявились. В Москве признали 3 убитых. Для сравнения: в Удмуртии – 13 убитых за тот же период. В Татарстане – 37, в Башкирии – 24. Поток наёмников из Поволжья не иссякает.

3. Открытым остаётся вопрос о готовности росвластей объявить очередной этап массовой мобилизации. Официальные лица клянутся, что таких планов нет. При этом на уровне "экспертов" внезапно начали опровергать такое явление как "скрытая мобилизация". Мол, нет её, это всё добровольцы! В 2022 г. Песков тоже опровергал подготовку к мобилизации буквально за неделю до её объявления. Так что посмотрим.

Лидеры по числу признанных убитых в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3097

• Башкортостан – 2781

• Татарстан – 2545

• Свердловская область – 2460

• Пермский край – 2146

• Челябинская область – 2066

• Московская область – 1885

• Самарская область – 1732

• Иркутская область – 1646

• Саратовская область – 1600

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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