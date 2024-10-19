Россияне несут новую "сенсационную новость"

Сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя.

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Танк Leopard 2 ВСУ / 33 отдельная механизированная бригада

Украина потеряла 40 танков Leopard 2!

По российским пропагандистским площадкам несётся сенсационная новость - Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При это, информацию эту предоставили не "российские источники", а это публикация уважаемого западного издания Business Insider.

К сожалению, эту новость в наше информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не удосужившись детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.

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Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.

Когда мы говорим о потерях техники, то все должны понимать, что у этих потерь есть несколько категорий:

-Уничтоженный, то есть восстановлению не подлежит;

-Повреждённый, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, в следствие чего отправлен на ремонт;

-Повреждённый-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД откуда эвакуация на ремонт невозможно и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.

Теперь по фактам. Не голословно. Например, используя информацию мониторинговой группы Oryx.

За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ из которых:

-Уничтожено - 19 ед;

-Повреждено - 9 ед;

-Повреждено и брошено - 13 ед.

То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых, невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышению уровня защиты.

Но, сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 "Армата", а с Т-90.

За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла верифицированными 163 ОБТ Т-90:

-Уничтожено - 98 ед;

-Повреждено - 15 ед;

-Повреждено и брошено - 29 ед;

-21 танк был затрофеен абсолютно боеспособным.

Соотношение уничтоженных танков к повреждённым, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах... По новостям несётся, Украина "потеряла" 40 танков Leopard 2.

Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учётом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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