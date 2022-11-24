Россияне надеются на катастрофу в Киеве, но ее не будет

Украинцы не планируют просить пощады у россиян / УНИАН

Смотрю по сторонам, читаю, что пишут люди, и понимаю, что искомого результата у российских бомбардировок инфраструктуры не будет.

Замерзающих городов без света, воды и еды, население которых массово бежит в ЕС, я не вижу.

Честно говоря, на данный момент у меня нет ни одного знакомого человека, который сказал бы: "Так, всё, меня это достало. Уезжаю". Многие заранее думают о "запасных аэродромах", что разумно. Но сейчас никто не едет.

Кто-то покупает генераторы, кто-то – аккумуляторы, кто-то солнечные панели, кто-то Старлинки, а кто-то скважину для воды копает.

Во всем чувствуется неприятие самОй идеи о том, чтобы сдаться, прекратить сопротивление, попросить пощады. Такая мысль ни у кого даже не появляется.

И дело не в терпении. Люди спокойно и деловито ищут способы решения возникающих проблем и по мере сил решают их.

Скажем, я вижу всё больше окон с довольно ярким светом во время блэкаутов в многоэтажке напротив. Очевидно, жильцы нашли какие-то источники энергии и экономичные лампы, поэтому не сидят при свечах.

Знакомые покупают термосы для горячей еды и чая, а также маленькие газовые плитки для приготовления еды.

В магазинах и больницах тарахтят генераторы, жизнь, в общем, продолжается...

Даже мерцающий мобильный интернет постепенно становится немного лучше, чем был. Видимо, сотовые операторы как-то решают эту проблему.

Полностью вырубить Киев крылатыми ракетами у Путина не никак не получается. Более того, думаю, дальше автономность людей и организаций будет расти, зависимость от больших ТЭЦ – сокращаться. Причем не столько благодаря государству (хотя оно тоже много делает), сколько благодаря самим жителям украинских городов.

Тут надо сказать, что от постоянных блэкаутов, конечно, устаешь. Они очень раздражают. Нельзя исключать, что многие люди (особенно пожилые и с детьми) на определенном этапе не выдержат всего этого и уедут из больших городов в сёла или за границу. (Никого не осуждаю, я и сам могу уехать, кто знает...).

Но тех, кто в России надеется на какую-то колоссальную катастрофу в Киеве, думаю, ждет разочарование. Украинское общество не иерархическое, где благополучие каждого человека зависит от качества работы высшего центра принятия решений. Оно сетевое: тут благополучие каждого опирается на помощь и активность соседей, общины, а не начальника в высоком кабинете.

Поэтому удары даже по центрам выработки электричества приведут лишь к временному переносу теплоэлектрогенерации на нижний, сетевой уровень, а не к коллапсу системы в целом.

Но кумулятивное чувство неприязни украинцев к России, все эти ракетные удары, конечно, существенно увеличат. Это, пожалуй, останется главным их итогом.

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