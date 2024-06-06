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Россияне на низком старте: что ждет оккупантов

Петр Олещук
6 июня 2024, 06:10
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США и другие страны видели свой интерес в реабилитации нацистов и задействовании их потенциала против коммунистической угрозы.
Россия, Эстония, река Нарва
Россия и санкции / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Интересный сюжет развивается после реплики сотрудницы фонда Джорджа Клуни о намерении преследовать самых очевидных российских пропагандистов и поджигателей войны.

В России разразилась такая истерика, что сам Клуни был вынужден отстраиваться через заявление: фонд не будет преследовать журналистов. Ибо сейчас его лично и организацию, которая поддерживает журналистов, будут рвать на куски разные идиоты, "правозащитники" и монетизаторы "свободы слова". Которые почему-то в упор "не видят" отличий между журналистикой и подстрекательством к геноциду.

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Как водится, слова сотрудницы фонда разные медиа, в т.ч. в Украине, истолковали на свой лад. Хотя посыл там был вроде как однозначный: создать угрозу ареста для пропагандистов в случае поездок в Европу без оглашения имён, чтоб все они гадали и боялись.

В целом задача преследования российских злодеев очень многослойная. Есть релевантный опыт, который даёт подсказки. В частности, всесторонне изучена тема (не)преследования нацистских преступников после окончания Второй мировой войны.

Кара для нацистов у многих ассоциируется с судебными процессами над дряхлыми стариками. С посылом – злодеев будут догонять всю жизнь.

Но если взять любую более-менее приличную работу о послевоенных событиях (напр., ту же книгу Тони Джадта "После войны" или публикацию "Нацисты-миллиардеры" де Йонга), бросается в глаза, что реально покарали лишь микроскопический процент нацистов и их пособников. И даже очень яркие столпы нацистского режима отделались лёгким испугом. Причём виден чёткий тайминг: политико-правовая очистка злодеев занимала 2-5 лет.

А всё почему? А всё потому, что бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вернулись к соперничеству. США и другие страны видели свой интерес в реабилитации нацистов и задействовании их потенциала против коммунистической угрозы.

У нас схожая ситуация. При всей очевидности преступлений российских вождей и их пособников из числа бизнесменов, пропагандистов, деятелей культуры и т.д., никуда не делся запрос на "восстановление связей". Чтобы эти связи не монополизировал кто-то другой против Европы/США.

Хотел бы ошибиться, но, думаю, многие будут шокированы тем, как быстро цивилизованные страны "вернут в семью" российских людоедов. Конечно, для порядка заставят немного раскошелиться.

Уже видно, какая инфраструктура разворачивается для будущей реабилитации.

В авангарде всё, что касается культуры, искусства, образования, науки, спорта. Культурное взаимодействие будет восстановлено мгновенно. Чтобы обозначить факт физического "возвращения".

Россияне на низком старте и готовы к огромным инвестициям. Сейчас они лезут во всем щели и готовят базу. Это направление открыто сопровождает Служба внешней разведки РФ. И не заметно, чтоб на западе это кого-то сильно смущало.

Посему история с пропагандистами очень важна. Реальные санкции против тех, кто сам не убивал, но создавал условия для убийств и оправдывал их – это непросто. Но очень больно для фигурантов. Под санкции должны попасть все культурно-гуманитарные генералы РФ, вся эта статусная обслуга режима. Именно они первыми получат доступ к ушам западных аудиторий и будут обелять реальных убийц.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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