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Россияне, добро пожаловать назад в СССР

Дмитрий Комаров

телеведущий

13 марта 2022, 23:39

Если бы инста-миллионники пару недель назад объединились, то могли бы изменить будущее своей страны. Но они даже не попробовали.

инстаграм
В РФ заблокировали инстаграм / theukrainians.org

Большинство российских топ-блогеров в инстаграме, звезд, певцов, актеров и других "лидеров мнений" промолчали все дни войны, чтобы не разозлить короля. А король оказался голым. И вслед за ним голыми станут те, кто прислуживал при дворе.

Если бы инста-миллионники пару недель назад объединились, то могли бы изменить будущее своей страны. Но они даже не попробовали. Попустили тот миг между прошлым и будущим, выбрав прошлое. Между рабством и свободой выбрали рабство. Русские звезды, не считая единиц, вроде Макаревича. Теперь смогут выступать только в РФ. За рубли. Недорого. Потому что в Венесуэле за боливары Баскова не закажут.

"Аяяй, блокируют инсту, будем на связи через телеграм-канал". Не будете. Сначала независимые СМИ, потом фб, инста. Дальше больше. Внутренний закрытый мир. Без информации. Без "вражеских заграничных" машин, корпораций, компаний, продукции. Без "проклятых" бигмаков и мастеркардов. При этом по телеку холеные губернаторы и депутаты, с двумя-тремя подбородками, перевязанными галстуками (те самые люди, что украли бабки и сделали миллионы россиян нищими), непременно скажут: "это ж хорошо, это ж развитие внутреннего рынка". И польется в новых русских народных сказках лапша на уши из каждого утюга. И то, если утюг - не импортный. Кто рожден в СССР, хорошо помнит особенное значение этого слова. Импортное - значит дефицитное. Добро пожаловать назад в СССР. Путин с молчаливого согласия россиян усадил людей в машину времени и отправил в прошлое, кататься на жигулях и мечтать про иномарки (тоже было в 90-е особенное слово).

Решение "царя" начать войну против Украины - фатальное. Это конец эпохи "собирателя земель русских". Закат того, что многие из в РФ строили, делали, организовывали. Хана бизнесу, экономике, имиджу страны. "Эх, что же с нами сделали, какая нищета, какой кошмар, какая жизнь", - будут говорить миллионы россиян. Это неизбежно. Это про тех, кто сейчас восхваляет Путина и верит в "спецоперацию".

Есть и другие россияне. Которые не боятся выступать против путинского фашизма, не смотря на аресты и запреты. Они молодцы, но их мало. Их задача – не сдаваться и не соглашаться в 21 веке добровольно отказываться от своего будущего.

Адекватные давно поняли, что брехня про "мощнейшую армию" оказалась фейком. Чиновники рф разворовали все, что могли. Российские солдаты голые и босые. Сейчас они на морозе в отвратительной одежде, в холодных танках, ждут очередного решения выжившего из ума деда. Они демотивированы, обмануты, запуганы. Уже каждый солдат рф понимает, что его тупо кинули. Все знают, что за две недели войны с Украиной убито солдат рф, практически, как в Афганистане за десятилетие. Для путина солдаты – "пушечное мясо", хоть он и толкает речи про "героизм российских солдат". Достаточно посмотреть откровения пленных. Летчики признают, что их отправляли бомбить жилые районы и мирных людей. Солдаты признают, что по приказу гасили по жилым районам.

Читайте такжеВ РФ заблокировали InstagramЯ точно знаю, что можно найти общий язык и договориться даже с папуасами из леса. Чтобы не стреляли из лука или не бросали копья. Но сейчас весь мир увидел, что есть люди, с которыми договориться невозможно, которые живут в параллельной реальности, придуманной кремлем и навязанной телевидением и прессой. Окей, ну ладно, я еще могу понять, как на этот бред ведутся бабули и дедули, которые смотрят только телек в глухих деревнях. Но молодые, образованные люди, которые бывали за границей, которые пользуются смартфонами, но продолжают верить в эту ахинею – для меня загадка, как такое возможно.

Итак, инста закрывается. Пока остается ютуб. Адекватные люди, которые против войны, найдут способ и дальше смотреть правду. VPN в помощь. Глупцы проклянут и сядут смотреть киселёва со скабаевой, радуясь рассказам про ядерные бомбы. Тот, у кого язык поворачивается всерьез и с гордостью говорить про применение ядерного оружия – не человек.

Я был в Хиросиме и Нагасаки, брал интервью у людей, которые пережили ядерные взрывы. Сейчас пишу и у меня перед глазами картинка, которую я с 2016 года не могу выбросить из головы. Очевидцы рассказывали мне, как видели живых людей, шедших как зомби и стонавших, с вытянутыми вперед руками, с которых свисала обгоревшая кожа, фиксирующаяся только за ногти. Никогда не забуду эти рассказы. Я нигде не чувствовал себя так тяжело, как во время съемок в Хиросиме. Это современный продвинутый город, но энергетика прошлого ощущается каждой клеткой.

Мы не хотели верить в войну – она началась. Теперь нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Кто не в курсе, это не в прямом смысле чемоданчик с кнопкой. В запуске ядерной бомбы задействована цепочка людей. Поэтому даже если сошедший с ума старик решит таким образом совершить суицид и уничтожить жизнь – на одном из этапов может найтись тот, кто не выполнит приказ и не провернет ключ. В том, чтобы "кнопку" не нажали, должны быть заинтересованы прежде всего россияне. Потому что это будет конец РФ. За которым дед будет наблюдать из бункера.

Но чем бы нам не угрожали, мы, украинцы, не боимся. Мы продолжаем защищать свою землю, ощущая невероятное единение, гордость за нацию и ЗСУ. За каждого военного, врача, волонтера, повара, водителя, кассира в магазине, сотрудника банка, метро и … всех, кто сейчас помогает. Мы едины, как никогда. И мы победим.

Слава Украине!

viber
Instagram Дима Комаров
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