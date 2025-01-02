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Россияне дико опозорились со своим ПВО

Александр Коваленко
2 января 2025, 19:10
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В очередной раз российское ПВО сбивает свой собственный вертолёт.
Россияне дико опозорились со своим ПВО
Россияне сбили свой вертолет / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ru.wikipedia.org

Российское ПэВыОооо сбило свой собственный ударный вертолёт Ми-28Н.

Не могу сказать, что Ми-28 это хороший аппарата, скорее наоборот, ещё тот геморрой, доставшийся по наследству с периода уже загнивающего совка, но всё же это потенциальная боевая единица, производство которой для российского ВПК это не меньший гемор чем сама машина.

Особое внимание - это обстоятельства. В очередной раз российское ПВО сбивает свой собственный вертолёт. Создаётся впечатление, что у российского ПВО есть всего два режима - "спокойствие" и "бресеркер" - рубит всё, что попадает в зону поражения, без разбору "свой-чужой-нейтральный".

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С учётом того, что накануне ГУР МО Украины поздравило российских вертолётчиков отличным фейерверком, такое обстоятельство намекает на то, что 2025-й год будет годом российских вертолётов?

По крайней мере до тех пор пока они будут летать.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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