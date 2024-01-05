Россияне бьют новыми ракетами по Украине

Имея готовую разработку, рассеяне смогли реализовать в работающем железе только по состоянию на 2020-й.

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Ракеты рф / facebook/AlexanderKovalenkoUkraine

Первое, верифицированное применение ЗУР 9М333...

Падение данной маршевой части было зафиксировано в районе Авдеевки.

Зенитно-управляемые ракеты 9М333 были созданы для ЗРК "Стрела-10М". Их натурные испытания были завершены на Донгузском полигоне в Оренбургской области в 2020-м. С 2021-го эти ракеты стали запускаться в мелкосерийное производство.

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Данная ракета имеет 3 режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый, а так же автопилот и позиционировали её российские пиарщики как ракету действующую по принципу "выстрелил-забыл". Она оснащена двигателем повышенной эффективности, а её боевая часть была увеличена с 3 кг (ЗУР 9М37) до 5 кг.

А теперь, самое интересное.

ЗУР 9М333 была спроектирована ещё во времена СССР в 1980-е годы как замена на тот момент уже морально устаревших 9М37 для ЗРУ "Стрела-10".

Имея готовую разработку, рассеяне смогли реализовать в работающем железе только по состоянию на 2020-й.

На сегодняшний день не было верифицированных фактов применения РОВ как ЗРК "Стрела-10М", так и ракет 9М333, что в свою очередь говорит о вынужденной отправке данных систем и данных немногочисленных ракет в зону боевых действий в Украине, с учётом уничтожения компонентов данного эшелона, без малого, за 2 года.

Не удивительно и то, что такие ракеты и ЗРК были отправлены именно на авдеевское направление, которое для российского командование сорвало своей обороной уже два дедлайна. Всё на "Авдос"! Скоро так и Т-14 "Армата" там увидим?

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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