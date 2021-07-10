Россиянам надо еще больше врать об Украине

Если бы Россия не полезла к Украине, там было бы еще свободнее / Reuters

Вот я здесь пожила почти два месяца и поняла, что правильно российская пропаганда запугивает людей Украиной, правильно им впаривает, что здесь пьют кровь младенцев и всякую другую, правильно им навешивает жуткой нацистско-бандеровской лапши на их доверчивые уши, правильно их доводит до того состояния, что они реально боятся сюда ехать (я сейчас исключаю всякого рода вирусную составляющую и тот естественный факт, что их в принципе сюда никто особо и не приглашает).

Они боятся, потому что их научили бояться. И ненавидеть. И правильно.

Потому что если россияне опять станут ездить в Украину так же массово, как и раньше, они прямо носом почуют, насколько же здесь свободнее, они увидят, что можно, оказывается, жить, гулять, собираться на "массовые мероприятия" без полиции, автозаков и очередей к воротикам металлоискателей, можно даже власть костерить по телеку, причем свою, не соседскую.

И, кстати, если бы Россия к ним не полезла, тут было бы еще свободнее, потому что есть ряд ограничений, которые строго и исключительно связаны с этой войной, типа нельзя пускать к себе чужих сторонников аннексии, нельзя терпеть своих сторонников агрессора и пр.

Но если по большому счету, то, конечно, свобода. Конечно. Поэтому обязательно надо еще больше врать, еще сильнее запугивать, а то ведь блин все будет как в совке, когда вырвались за железный занавес и увидели, что те, у которых тоже по две руки и две ноги, которые вроде такие же, а вот дышат.

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Читайте такжеКак разведенный диктатор-отравитель собирается защищать "традиционные ценности"Ну и рухнул этот колосс. А тут не просто же по две руки и ноги, тут вообще, как их учит их президент, "родные по крови", и вот эта "родня", она дышит, она живет, она выбирает, а ты сиди задавленный, ни выйди ни пикни, и жри уже третий десяток лет одного и того же заплесневелого.

Это же сразу люди схавают, этот контраст, который за последние пару лет стал просто сумасшедшим, стал в разы более выпуклым, чем был раньше. Нельзя им такое.

Так что да, работайте, работайте. Пропаганда - единственный способ сохранности страны в ее нынешнем виде, вся надежда и вся опора лидера нации.