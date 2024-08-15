Россиянам надо бежать или готовиться отбиваться

Россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать прямо сейчас.

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Путин и операция в Курской области / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Один из важных сдвигов в публичной риторике РФ после Курска: "а что такого, что срочники воюют? Воюют себе и ничё!".

Эту мысль начали проталкивать сразу с федеральных каналов. Локомотивом нового дискурса стало алкобревно с лампасами – генерал-депутат Гурулёв.

Сначала он пытался задвинуть, что срочники держат оборону и никого не потеряли. Но после видео с десятками пленных российских срочников даже самые отмороженные военкоры покрутили в его адрес пальцем у виска.

видео дня

Затем со всей генеральской прямотой Гурулёв влупил у Соловьёва "а вот в Афганистане при СССР контрактников не было, воевали срочниками!". И весь пропагандистский бомонд дружно закивал. Мол, это военнослужащие, они давали присягу. Пусть воюют!

Прелесть срочников в том, что они стоят гораздо дешевле наёмников.

Т.е., сейчас всех имеющихся срочников попытаются затолкать на фронт. И весь осенний призыв пойдёт на фронт. Это частично решит проблему росармии с пополнением. Однако по оценкам Блумберга большие потери толкают Кремль на проведение мобилизации ещё до конца 2024 года.

Россиянам, которые не хотят отправлять своих детей на смерть, надо что-то думать прямо сейчас. Видеобращения к Путину ничего не решат, оппозиция не поможет.

Бегите. Или готовьтесь отбиваться. Потому что эта война не идёт ни в какое сравнение ни с Афганистаном, ни с Чечнёй. Комитеты солдатских матерей должны включиться до, а не после. Будет поздно.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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