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Россиянам можно устроить месячник больших пожаров

Алексей Копытько
29 мая 2025, 06:10
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Гипотетическая подморозка войны в 2025 г. с условием отмены части санкций со стороны США – это максимально негативный для Германии сценарий.
Москва, атака
Москва / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Многие обильно и на разные лады цитируют канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Логика снятия ограничений в целом позитивна, вопрос в практическом отражении. И в своевременности.

Т.к., возможность разбирать российские войска на дистанции, стерилизация аэродромов в радиусе 300 км – это подрыв способности наступать. А прореживание ПВО – это повышение эффективности наших атак в глубину.

Ракеты можно доставить быстро, устроить россиянам в июне месячник больших пожаров. Главное - чтоб эти ракеты были. Тогда "летнее наступление" в значительно мере останется на бумаге.

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Тут масса подробностей, смотреть будем по факту.

На что стоит обратить внимание.

1. Рейтерс сообщил, что генеральный инспектор вооружённых сил Германии Карстен Броер 19 мая издал директиву: перевооружить бундесвер современными системами к 2029 году. Т.е., за 3,5-4 года.

Это не сюрприз. Броер в интервью Welt полтора месяца назад анонсировал задачу обеспечения к 2029 г. боевой готовности бундесвера численностью порядка 200 тыс. человек. И ранее звучали подобные тезисы.

В марте глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль обозначил: чем раньше закончится горячая фаза войны России против Украины, тем раньше Кремль будет технически готов напасть на Европу. При этом Каль бросил резанувшую нас фразу: если война закончится раньше 2029-2030 года…

В числе приоритетов, указанных Броером: наращивание возможностей ПВО, накопление средств для ударов на 500+ км, РЭБ, космос. А также боеприпасы всех типов. НАТО ожидает от Германии наращивания возможностей ПВО в 4 раза (касается систем разной дальности).

На цели ремилитаризации будут направлены средства от ослабления "долгового тормоза", что стало возможным из-за (по факту – благодаря) девиантного поведения США.

2. Сегодня же вышло интервью с главой СВР Украины Олегом Иващенко, где отмечено: в течение 2-4 лет после окончания войны с Украиной Россия будет технически готова к новой агрессии – против Европы.

На этот временной диапазон влияют разные факторы, в т.ч. – наличие санкций.

Итого: гипотетическая подморозка войны в 2025 г. с условием отмены части санкций со стороны США – это максимально негативный для Германии сценарий. Поэтому немцы и ЕС в целом так нервничают.

При этом угрозы усиления санкций с целью приблизить наступление мира выглядят определённым противоречием для Европы. Поэтому санкции ЕС в основном декоративные и с отложенным эффектом.

Хотя есть почва, где интересы Украины и ФРГ (Европы) в деталях совпадают.

Так, командующий сухопутными войсками ФРГ Альфонс Майс две недели назад заявил: из-за милитаризации экономики и общества Россия накапливает боевой потенциал, который не полностью расходуется против Украины. "Излишки" накапливаются против Европы.

Исходя из логики немецкого генерала, чем дольше будет продолжаться война, тем больший потенциал сгенерирует разогретая военная машина России. Поэтому военную машину надо охлаждать/ломать, не снижая темпов ремилитаризации Европы и удерживая санкции.

Демонтаж экономических, технических, технологических возможностей РФ вести войну – это момент, где полностью совпадают интересы Украины и ФРГ. Наращивание ударной мощи в глубину – также полное совпадение. Как и ПВО. Причём в Украине всё это производить на порядок дешевле с оперативным тестированием в боевых условиях.

Т.е., максимально разумное применение ресурсов Германии – наращивание инвестиций в украинский ВПК. Тут миллиард вопросов. Не только деньги. Сырьё. Оборудование. Софт. Подключение Украины к протоколам обмена информацией и др. А также реальные санкции против РФ.

Иначе возникает прагматичная ситуация, которую немцы должны отлично понимать.

Воевать до 2029 г. – противоречит интересам Украины. Украина будет искать возможности выхода из войны. Формат и последствия этого выхода могут взвинтить риски для ФРГ.

Особенно – если Украина будет исключена как фактор сдерживания РФ.

Чтобы Украина оставалась сдерживающим фактором на стороне Европы, надо предлагать что-то серьёзное.

Европа не предлагает. Долго так продолжаться не может.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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