Хоть россияне и утверждают, что "логистика российской армии не пострадала", это все пустая бравада.

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Россиян ждет "непростое решение-2", говорит Альфред Кох / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Прошел один год и сто восемнадцать дней войны. Я думаю, что, обстановка на фронте мало поменялась за прошедшие сутки. Хотя свежих карт ISW на сайте института еще не висит, поэтому невозможно ни о чем говорить наверняка.

Но это вовсе не значит, что ничего важного за день не произошло. Так, например, четыре ракеты (по некоторым сведениям - шесть) Storm Shadow попали в мост через Чонгар. Судя по фотографиям, выложенным в сеть, образовалась по меньшей мере одна сквозная дырка (2 на 1 метр) в полотне моста.

Мост выглядит кисло. Из полотна торчат арматура и куски развороченного бетона. Мост небольшой, хлипкий какой-то, совсем не как Антоновский. Я думаю, еще пара-тройка таких залпов и его не будет.

видео дня

Мост хоть и устоял, но движение по нему перекрыто и теперь весь транспортный поток перенаправлен в объезд, через Армянск и Перекоп. Разумеется, там с обеих сторон немедленно образовалась огромная пробка. Нет нужды говорить, что в ней стоят и грузовики с боеприпасами и пополнением…

Теперь эти длинные колонны из грузовиков - идеальная цель для ракет и беспилотников. Скорее всего теперь южную группировку российских войск снабжать из Крыма будет трудно, если вообще возможно. Осталась железная дорога из Донецка через Волноваху на запад.

Поэтому неудивительно, что три дня назад ВСУ уже обстреляли Волноваху из HIMARSов. Российские паблики возмущаются "варварскими обстрелами Волновахи из РСЗО". Это значит, что попадание было удачным…

Хоть россияне и утверждают, что "логистика российской армии не пострадала", это все пустая бравада. ВСУ как удав медленно обескровливают южную группировку российских войск и, сдаётся мне, что ее ждет та же судьба, какая постигла их правобережную группировку осенью прошлого года.

Тогда наступление ВСУ на Херсон тоже было не шибко впечатляющим, а, тем не менее, Суровикин покряхтел-покряхтел, да и вывел всю свою группировку войск на левый берег, назвав это "непростым решением". Вот и сейчас их ждет "непростое решение-2". Под победные крики о том, что фронтальное наступление ВСУ провалилось…

А вот, кстати, и свежие карты ISW подоспели. Впрочем, ничего нового они не показали. Все плюс-минус так же как вчера. Только уходит вода и линия фронта удлиняется. И россиянам все труднее перебрасывать резервы к тем участкам, где ВСУ их атакует.

Медленно, значительно медленнее, чем нам всем хочется, но ситуация меняется в пользу ВСУ. В этом меня убедил обстрел Чонгара. Так бывает: какое-то событие случается и пазл сложился. Вот и у меня сегодня так произошло.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Еще позавчера к Бадену в Вашингтон приехал премьер-министр Индии Нарендра Моди. Они теперь ведут переговоры по военно-техническому сотрудничеству с США. Американцы активно выдавливают Россию с индийского рынка оружия, и в настоящее время российские поставки вооружений в Индию составляют не 67% как еще семь-восемь лет назад, а только 45%. И эта доля имеет тенденцию к дальнейшему снижению.

Кроме этого Байден и Моди подписали совместное заявление , в котором признали, что урегулирование российско-украинского конфликта возможно только на основе "…. уважения принципов территориальной целостности и суверенитета…". Тут, как говорится, комментарии излишни.

Сегодня еще американские конгрессмены предложили считать применение Путиным тактического ядерного оружия против Украины нападением на НАТО. Это было бы очень полезно, если бы это стало законодательной нормой. Уверен: тогда бы Путин и его кодла навсегда забыли свои дебильные угрозы.

Вот, собственно, и все, что запомнилось мне за сегодняшний день. Возможно я неправ и были еще какие-то важные события. Но я запомнил эти.

Дело наше правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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