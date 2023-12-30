Россиян просто распирает от злобы после Белгорода

Очень болезненным для РФ оказался этот удар.

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В Белгороде произошли хлопки / Telegram

В белгородских пабликах все дружно разносят руководство РФ вообще и Владимира Путина — в частности. Админы во многих из них уже закрыли комменты.

Аналогичная ситуация и во общероссийских новостных пабликах, а также в комментариях у видных Z-блогеров.

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Последние, кстати, ведут себя очень необычно: не ругаются, не постят фото и видео. Совершенно очевидно, им дали команду заткнуться, и не разгонять эту историю и не сеять панику.

Но по некоторым признакам видно, что их просто распирает от злобы - в том числе на Путина, который, с их точки зрения, слишком нерешительно действует.

Например, один из них опубликовал скриншот сайта Кремля вместе с фото средств интимной гигиены (проще говоря, туалетной бумаги) под брендом "Красная линия". Намек совершенно прозрачный.

Намекать, видимо, им разрешили, но открыто ругаться - нет.

И еще один момент тут прослеживается: когда взрывы гремят в Херсоне, Запорожье, Геническе или Донецке, объявленных "российскими", Z-блогерам совершенно все равно. Не считают они жителей этих городов своими, что бы там не бормотала пропаганда. Но вот белгородцы - совсем другое дело: их Z-россиянам действительно жалко. Очень болезненным для РФ оказался этот удар.

Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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