Россия здесь не приживется

Те, кому мерещится, что Донбасс - это не Украина, заблуждаются / Reuters

Полностью согласен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нет, совершенно серьезно. Нет, с ума не сошел и аккаунт не взломали.

Президент сказал, что те, кто на Донбассе или еще где-то внутри наших официальных границ, кому мерещится, что это уже не Украина, а Россия — фатально заблуждаются.

Россия у нас не самозародится из грязи, мусора и победобесия.

Она не приедет ни на танке, ни на газовой трубе, ни даже в виде крестного хода от кремлевского православия.

Здесь всегда будет более или менее успешная, порой корявая и раздражающая, но именно Украина. Со своей неукротимой верой в свободу, достоинство и справедливость. И готовностью за это сражаться.

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Читайте такжеЗеленский готовится к осениПоэтому логично, что тем, кому жизненно необходима Россия, целесообразно выбираться в нее, а не ждать, пока она придет сюда. Потому что этого ждать дольше, чем Второго Пришествия.

И ни российское гражданство, раздаваемое в качестве кольца в нос, ни международные сговоры в виде всяких "формул" к простой, но тем нее менее сакральной истине, отношения не имеют: Украина не просто не Россия, Украина — это смерть российской недоимперии.

Кстати, всегда думал, что супруги, которые не могут жить вместе, должны мирно разъехаться, а не уничтожать друг друга всевозможными способами.