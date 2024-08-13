Россия запустила пропагандистскую машину генерации фейков: чего ждать

Жителям Курской области нужно быть сейчас настороженно в первую очередь при виде российских же военных или журналистов.

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Неспособные повлиять на ситуация в Курской области военным путем, российское командование запустило пропагандистскую машину генерации фейков.

Сейчас, на всех уровнях российской пропагандой распространяются фейки, о якобы, совершаемых преступлениях украинскими военными против гражданского населения Курской области.

Например, якобы СОУ получили приказ расстреливать гражданских, или, что СОУ применяют в КО химическое оружие и прочий бред...

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Ну, во-первых, кто россиянам сказал, что в КО оперируют украинские военные?

А во-вторых, истории про мальчиков в трусиках и дедушку с простреляными коленями уже стали мемом. При этом, как всегда, с доказательной базой у россиян проблема. Ноль сущкственного фактажа. Но...

Но, проблема в том, что мы, украинцы, очень хорошо знаем, как российские войска создают "доказательства". Поэтому, жителям Курской области нужно быть сейчас настороженно в первую очередь при виде российских же военных или журналистов. С 2014 года такая примета есть, где появляется съёмочная группа российских СМИ - там жди обстрел гражданских.

Есть предпосылки к тому, что жители КО первыми узнают кто на самом деле 8 лет "бомбил" Донбасс.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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