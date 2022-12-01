Россия закрывается в сталинский концлагерь

Маргарита Симоньян / Скрин, УНИАН

Симоньян заявила что если Россия проиграет, то россиян, всех, вплоть до дворника, ждёт Гаага.

Если смотреть из нашей позиции: хорошо, боятся, понимают что возмездие будет.

Но Симонян говорит не нам, а россиянам. И месседж здесь совершенно иной: а ну собрались, любой ценой надо выстоять. Любой Иначе они нас под видом суда, Гааги, уничтожат.

Так что - запугивание, да. Но это мотивация страхом.

Так что Россия закрывается, в что то типа сталинской концлагеря. То, чем они восхищались.

Россия стремительно превратилась из монстра, диктующего условия Западу, в воплощение их любимого образа осажденная " Крепость Россия". Леонтьев, пропагандист, написал.

Все идёт не по их плану, но по их страхами и фантазиям.

Источник