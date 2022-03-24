Москва заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепел

Рассуждая, как будут бомбить Варшаву, в России забывают, что и сами сгорят в ядерном пепле / Reuters

В России должны понимать, что ядерный удар по Украине приведёт к ядерному удару по России.

Почему?

Потому что, не отреагировав на ядерный удар по Украине, США понизят порог применения ядерного оружия до катастрофически низкой отметки. Ибо Путин поймёт, что из Запада и кого-либо можно выбивать любые уступки, применяя угрозу удара ядерным оружием. Это означает, что любые санкции, любая суверенная политика станет невозможной из-за безумия религиозного фанатика.

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Поэтому Западу придётся реагировать на такую политику превентивным ядерным ударом. Других вариантов не останется.

Поэтому россияне, хлопающие в ладоши от шоу дегенератов на федеральных каналах, которые бодро рассказывают, как будут бомбить Варшаву, не понимают, что в ответ сгорят сами в ядерном пепле. Ибо, если состояние ядерного оружия России на том же уровне, что и состояние ее армии, которая воюет в Украине, то для РФ эта ситуация закончится тотальным разгромом.

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Потому что какие-то ракеты не полетят, какие-то взорвутся в полёте, какие-то будут сбиты ПРО США, а какие-то просто не активируются. А вот американские прилетят точно. А также прилетят крылатые ракеты с тактическими ядерными боеголовками. И все закончится так, как хотел безумный Путин.

Вот ваша перспектива, Россия.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего