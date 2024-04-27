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Россия задействовала свою "козырную" марионетку против еще одной страны

Александр Коваленко
27 апреля 2024, 06:10
Источник мирового зла, нарушения прав и свобод – Молдова и во главе этой "диктатуры" и "тоталитарного" режима стоит Майа Санду!
Молдова, Россия
Молдова и Россия / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Против Молдовы Россия задействовала свою "козырную" марионетку - Amnesty International

На днях, международная "правозащитная" организация Amnesty International опубликовала преинтереснейший отчёт относительно нарушения прав и свобод в Молдове. Вышел отчёт, к слову сказать, в очень интересный период низкого старта предвыборной президентской гонки и содержит, весьма негативные замечания в отношении ситуации в Молдове с правами и свободами.

Например, "честная", "непредвзятая" и "неподкупная" Amnesty International сокрушается тем, что в Молдове была запрещена партия "Шор", представлявшая собой "оппозицию" и двигатель протестов. То есть, Amnesty International не интересен тот факт, что "Шор" это пророссийская гибридная политическая сила, созданная для захвата власти в Молдове и поглощения страны Россией?

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Так же Amnesty International сокрушается тем, что в Молдове были запрещены российские информационные площадки, что нарушает права потребителей информации! Тот факт, что эти площадки распространяют 24/7 манипуляции, фейки и откровенную пропаганду Amnesty International так же не интересует.

Организация так же вменяет Кишинёву в вину то, что на территории Приднестровья совершаются политические убийства, которые не расследуются, при этом забыв упомянуть то, что территория "ПМР", фактически, не контролируется Кишинёвом и является по сути оккупированной территорией.

Собственно, вот он источник мирового зла, нарушения прав и свобод – Молдова и во главе этой "диктатуры" и "тоталитарного" режима стоит Майа Санду!

К Amnesty International всегда было много вопросов. В 2022-м году они вообще выдали на гора отчёт, в котором пояснялось, что Россия наносит удары по городам Украины, потому, что там находятся украинские военные! Гениальная попытка отбелить агрессора, которая своей гениальностью топила логику и здравомыслие.

Теперь же, когда Москва активизировала практически все свои ячейки в Молдове, Илан Шор объявил о создании новой политической силы "Победа", против главной пророссийской кандидатки Евгении Гуцул выдвинуто обвинение по уголовному делу - "Незаконное финансирование политической партии", нарисовывается Amnesty International с отчётом о том, как всё плохо в Молдове с правами и свободами…

Amnesty International это очень дорогое удовольствие и если его россияне задействовали сейчас против Молдовы, то это может указывать лишь на одно – катализацию деструктивных сценариев, запускаемых против республики Москвой.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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