Россия выбрала новую тактику ударов по Украине

С начала месяца держится довольно высокий показатель применения Shahed-131/136, но не рекордный.

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Shahed-131/136 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Применение РОВ Shahed-131/136, fpv-дронов и ББ "Ланцет" за вторую неделю августа…

За вторую неделю августа 2024 российские оккупанты применили 149 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых 131 был сбит.

С начала месяца держится довольно высокий показатель применения Shahed-131/136, но не рекордный. Всего за первую половину августа РОВ применили 260 дронов-камикадзе из которых были сбиты 235, что довольно высокий показатель перехвата.

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Напомню, что среднестатистический показатель применений Shahed-131/136 у РОВ сохраняется в пределах 350-400 уже несколько месяцев. Не думаю, что даже с увеличением интенсивности за первую половину августа оккупанты смогут установить в этом месяце абсолютный рекорд применения этих средств поражения. Хотя, на День независимости Украины не стоит исключать комбинированного террористического удара с применением, в том числе, значительного количества Shahed-131/136.

Применение РОВ fpv-дронов.

В течение второй недели августа российские оккупанты применили около 2 500 fpv-дронов, или, в среднем, более 350 в сутки. Всего за две недели августа применение РОВ fpv-дронов немногим превысило 5 тысяч.

Напомню, что в июле РОВ установили рекорд по применению fpv-дронов – более 11 000! Судя по первой половине августа, применение fpv-дронов кардинальным образом количественно не изменилось.

Напомню, что ранее среднестатистический показатель применения fpv-дронов в сутки у РОВ сохранялся в пределах от 250 до 300 в сутки, сейчас же он уверенно составляет, либо выходит за пределы 350.

Будем надеется на то, что Китай действительно с 1 сентября значительно лграничит экспорт fpv-дронов в страны, которые могут их использовать для войны, либо терроризма. Именно компании из КНР являются основными поставщиками fpv-дронов российскими оккупантам. В целом, это не запрещено и не попадает под санкции, поскольку продукция не военного назначения, но если ограничения экспорта от Пекина произойдут, то это может снизить масштабы применения противником этих средств поражения.

ББ "Ланцет".

Барражирующий боеприпас "Ланцет" в течение второй недели августа не продемонстрировал рекордов и сохранили средний показатель применений в сутки в пределах 10 ед, хотя и был пиковый показатель.

Выводы.

В целом, выводы статичны.

Вторая неделя и в целом первая половина августа продемонстрировала высокую, но среднестатистическую интенсивность применения Shahed-131/136.

В течение того же периода отметилось незначительное сокращение применения fpv-дронов.

ББ "Ланцет" – применения в недельном объёме изменений не произошло и сохраняется в пределах 10 ед. в сутки, что говорит о сохранении стандартных показателей к концу месяца.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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