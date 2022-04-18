Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбасс

Сражение за Донбасс началось, и Россия попытается создать возможность для наступления на Харьков и Днепр / Фото Reuters

Войска агрессора пытаются наступать почти по всему фронту на Донбассе. Их цели очевидны. Задача максимум: до начала мая окружить нашу ударную группировку на востоке, что откроет оперативные возможности для наступления рашистов на Харьков и Днепр. Задача минимум: выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также удержать под контролем Херсон. В этом случае глубинному народу РФ за победу будет выдан сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

На 9 мая в рамках традиционного победобесия рашисты планируют парады в Луганске, Донецке, Херсоне, Мелитополе и на окраине Мариуполя. Потом Кремль постарается заключить с Киевом какой-нибудь "минск-3" ("стамбул-1") и воспользоваться паузой, чтобы восстановить свои наступательные возможности. А затем устроить провокацию, продолжить агрессию и откусить от Украины еще один кусок территорий. Поскольку сожрать нас целиком недоимперия явно не может, она решила делать это по кускам. Но убивать и жрать она не перестанет.

Поэтому у нас нет иного варианта достичь устойчивого мира, сохранить свободу и жизни наших граждан, кроме как одержать победу на поле боя. Как было под Киевом.

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Прогнозирую, что в первые дни наступления рашистам удастся несущественно продвинуться вперед на Донбассе. Затем их наступление будет остановлено (либо наши организованно отойдут), но никакого "котла" на Донбассе не возникнет. А после должно начаться контрнаступление ВСУ, причем, масштаб его будет зависеть как от полководческих амбиций нашего Генштаба, так и от оперативности ввода в бой тех вооружений, что максимально активно начали поставлять нам союзники.

Насчет суперактивности союзников – не преувеличение. Достаточно упомянуть, что ради военных поставок в Украину Штаты приостановили поставки уже оплаченных (!) вооружений Тайваню и Турции.

Битва за Донбасс – это не только столкновение силы духа и заряженности на победу двух армий, по этим показателям мы заметно сильнее. Но это еще и битва логистики – чтобы все, что нужно для эффективного боя, оказывалось там, где нужно и тогда, когда нужно. В необходимых количествах.

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Будет сложно. Будет чрезвычайно сложно – много разрушений, много потерь как среди военных, так и среди гражданских. Но другого пути у нас просто нет. Рашистам есть куда драпать – к себе в недоимерию. Нам отступать некуда: отступая, мы отдает на расправу агрессорам своих людей. А свою бесчеловечность и бессмысленную жестокость рашисты уже продемонстрировали.

Крейсер "Москва" символически сгорел. Насколько мне известно, у рашистов нет военных кораблей "Луганск" и "Донецк". Значит, пора возвращаться в гавань не судам с такими названиями, а самим городам Донбасса.

Александр Кочетков, политический аналитик