УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбасс

Александр Кочетков

политический аналитик

18 апреля 2022, 19:31

Российская недоимперия не перестанет убивать и жрать Украину.

Битва за Донбасс будет тяжелой – много разрушений, много потерь среди военных и гражданских
Сражение за Донбасс началось, и Россия попытается создать возможность для наступления на Харьков и Днепр / Фото Reuters

Войска агрессора пытаются наступать почти по всему фронту на Донбассе. Их цели очевидны. Задача максимум: до начала мая окружить нашу ударную группировку на востоке, что откроет оперативные возможности для наступления рашистов на Харьков и Днепр. Задача минимум: выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также удержать под контролем Херсон. В этом случае глубинному народу РФ за победу будет выдан сухопутный коридор из Донбасса в Крым.

На 9 мая в рамках традиционного победобесия рашисты планируют парады в Луганске, Донецке, Херсоне, Мелитополе и на окраине Мариуполя. Потом Кремль постарается заключить с Киевом какой-нибудь "минск-3" ("стамбул-1") и воспользоваться паузой, чтобы восстановить свои наступательные возможности. А затем устроить провокацию, продолжить агрессию и откусить от Украины еще один кусок территорий. Поскольку сожрать нас целиком недоимперия явно не может, она решила делать это по кускам. Но убивать и жрать она не перестанет.

Поэтому у нас нет иного варианта достичь устойчивого мира, сохранить свободу и жизни наших граждан, кроме как одержать победу на поле боя. Как было под Киевом.

Читайте такжеВойна в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в России

Прогнозирую, что в первые дни наступления рашистам удастся несущественно продвинуться вперед на Донбассе. Затем их наступление будет остановлено (либо наши организованно отойдут), но никакого "котла" на Донбассе не возникнет. А после должно начаться контрнаступление ВСУ, причем, масштаб его будет зависеть как от полководческих амбиций нашего Генштаба, так и от оперативности ввода в бой тех вооружений, что максимально активно начали поставлять нам союзники.

Насчет суперактивности союзников – не преувеличение. Достаточно упомянуть, что ради военных поставок в Украину Штаты приостановили поставки уже оплаченных (!) вооружений Тайваню и Турции.

Битва за Донбасс – это не только столкновение силы духа и заряженности на победу двух армий, по этим показателям мы заметно сильнее. Но это еще и битва логистики – чтобы все, что нужно для эффективного боя, оказывалось там, где нужно и тогда, когда нужно. В необходимых количествах.

Читайте такжеНаступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путин

Будет сложно. Будет чрезвычайно сложно – много разрушений, много потерь как среди военных, так и среди гражданских. Но другого пути у нас просто нет. Рашистам есть куда драпать – к себе в недоимерию. Нам отступать некуда: отступая, мы отдает на расправу агрессорам своих людей. А свою бесчеловечность и бессмысленную жестокость рашисты уже продемонстрировали.

Крейсер "Москва" символически сгорел. Насколько мне известно, у рашистов нет военных кораблей "Луганск" и "Донецк". Значит, пора возвращаться в гавань не судам с такими названиями, а самим городам Донбасса.

Александр Кочетков, политический аналитик

viber
война в Украине вторжение России война на Донбассе Александр Кочетков Минск-3
Реклама
Популярное
Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьСамый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешь Синоптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жараСиноптики рассказали, какой будет погода в мае и когда ударит настоящая жара День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеДень победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в Украине Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало" Католическая пасха 2022: даты и традиции праздникаКатолическая пасха 2022: даты и традиции праздника
Поддержите Главред

Последние новости

19:33

Угроза Киеву ликвидирована, но есть другая опасность - Залужный

19:31

Россия вознамерилась сожрать Украину по кускам: чего ждать от сражения за Донбассмнение

19:26

Оккупанты начали наступление на востоке Украины и перебрасывают новые резервыВидео

19:21

РФ наращивает активность авиации и ракетные удары в Украине: в МОУ сообщили места ожесточенных боев

19:15

Украинские защитники уничтожили капитана российского десантного корабля Цезарь КуниковВидео

Реклама
18:49

Орков смешали с землей: на Николаевщине десантники спасли от расстрела местных жителейВидео

18:48

Путин присвоил почетное звание бригаде, которая устроила резню в БучеВидео

18:48

Финансовые потери, конфликты и сплошные неприятности: знаки, для которых 2022 год будет самым трудным

18:24

Стратегическая потеря РФ: в США оценили затопление крейсера Москва после удара ВСУВидео

18:19

Виталий Портников. Лукашенко отползает от ПутинаВидеоблоги

18:18

Отказ от российских нефти и газа: насколько мир готов сделать больно Россиимнение

18:16

Исследователи установили личности русских оккупантов, устраивавших зверства в Буче: фото

18:12

"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в УкраинеВидео

18:06

"Моложе и красивее": Пугачева показала, насколько ей лучше живется вне России

17:50

Битва за Донбасс: Украине нельзя затягивать с контрударом - Atlantic CouncilВидео

17:42

У Зеленского объяснили, для чего хотят обмена МедведчукаВидео

17:32

Вынужденные переселенцы: психолог рассказала, как не сломаться перед обстоятельствами

17:16

Украинцев оставили без дополнительных выходных: какие дни в апреле и мае - рабочиеВидео

16:58

Оставил возле себя тех, у кого "руки короткие": журналист объяснил, когда приспешники уберут ПутинаВидео

16:54

Что делают ведущие 1+1 во время войны с РФ: Осадчая ищет пропавших, а Витвицкая организует концертыВидео

Реклама
16:48

Врага отбросили назад: ВСУ выбили орков из ряда населенных пунктов под ИзюмомВидео

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзоммнение

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

Реклама
13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

12:36

Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов

12:22

На Житомирской трассе вблизи Стоянки открыли движение временной переправой – Кубраков

12:11

Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

12:03

Полковник РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять