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Россия как монструозное фашистское государство

Игорь Эйдман
19 ноября 2024, 08:10обновлено 19 ноября, 10:18
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Антивоенная Россия - это иллюзия, мираж, утопия.
Путин, ядерное оружие
Путин и его политика / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Россия военная и "антивоенная"

Это во многом бизнес-история. Смысл сегодняшней берлинской акции - создать иллюзию некоей "антивоенной России", которая противостоит путинской военной России. Далее организаторы (не столько даже знаменитая троица, сколько стоящие за ней Free Russia Foundation и ФБК) закрепят за собой такой бренд и подадут себя Западу в качестве лидеров этой России-2, с которыми нужно разговаривать как с реальной силой и всячески поддерживать. Они об этом в общем-то прямо говорят.

В подтверждение таких претензий и был организован выход на демонстрацию тысяч "антивоенных россиян" в Берлине. Мол, посмотрите, за нами толпы сторонников.

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Все это вроде бы стандартные политические технологии, но есть одна серьезная проблема. Военная Россия - реальность, это монструозное фашистское государство, убивающее людей и уничтожающее мирные города в Украине в режиме нон-стоп. А антивоенная Россия - это иллюзия, мираж, утопия. Да, есть множество людей в России, которые не поддерживают войну, но они запуганы, разобщены и в подавляющем большинстве вынуждены молчать. Они не представляют собой какую-то реальную политическую силу. Есть также несколько десятков тысяч россиян по всему миру, которые не молчат и принимают участие в антивоенных акциях, типа сегодняшней берлинской (по данным полиции в акции приняло участие около 2000 человек). Но что такое несколько десятков тысяч антивоенных активистов против миллионов российских убийц в погонах? Антивоенные россияне не являются каким-то реальным политическим субъектом, который в состоянии противостоять путинской России. Реально ей с оружием в руках противостоят только украинцы и те немногие россияне, которые их поддерживают или сражаются в ВСУ.

Ходить по Берлину и кричать, как на детском утреннике: Бармалей, то есть Путин, уходи! - дело вполне бессмысленное. Однако не совсем безвредное.

Дело в том, что иллюзия антивоенной России скорее мешает, чем помогает борьбе с реальной военной Россией. Она порождает ложные надежды на то, что россияне сами остановят Путина и таким образом война закончится, а глобальная угроза исчезнет.

Западу надо не распылять усилия, поддерживая какую-то мифическую антивоенную Россию, а сосредоточиться на сокрушении путинской военной России, то есть всесторонне помогать Украине и защищать себя от гибридной агрессии. Иллюзии вредны, они расхолаживают, антивоенные россияне никак не помогут отбиваться от российских военных. Помогайте лучше Украине!

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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