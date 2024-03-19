Россия в Сумской области устроила классический террор против населения

Сумская область граничит с тремя российскими областями Курской, Брянской и Белгородской.

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Удар по Сумам / Коллаж Главред, фото ГСЧС

По Сумам…

То, что сейчас происходит в Сумской области – это классический террор против гражданского населения в приграничной зоне. Это не подготовка к прорыву в Сумскую область, окружению и захвату Сум и всей области. У РОВ попросту сейчас нет ресурса на это.

Сумская область граничит с тремя российскими областями Курской, Брянской и Белгородской. На территории этих трёх областей сосредоточена группировка прикрытия границы, в составе трёх групп войск "Курск", "Брянск" и "Белгород".

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Наиболее боеспособная из них ГВ "Белгород" имеет в своём составе:

Личный состав – 17,5 тыс тел;

Танки – чуть более 100;

ББМ – 350;

Ствольная артиллерия – более 450;

РСЗО – около 50;

Но, ГВ "Белгород" сейчас занята некими проблемами, возникшими в российской области в связи с возвращением на родину групп репатриантов. А потому, рассматривать данную ГВ как боевую, ударную силу в направлении Сум не стоит.

А что же тогда ГВ "Курск" и ГВ "Брянск"? Данные ГВ имеют следующий вид:

Личный состав – 16,5 тыс тел;

Танки – около 80;

ББМ – 220;

Ствольная артиллерия – 330;

РСЗО – около 20;

При этом данное количество сил и средств не сосредоточены в одном, отдельно взятом месте, например, в лесопосадке в районе Гончаровки, для быстрого прорыва на Сумы по Р200/Н07, а раскинуты вдоль границы.

Формирования же ударной группировки для наступления на Сумы не наблюдается, а это концентрация, минимум, стотысячной группировки для прорыва к Сумам, для окружения города или начала городских боёв, должно быть сосредоточено ещё до 300 тысяч сил, плюс резерв.

Сумская область сейчас под ударом террористов. Они, в критической для себя ситуации способны только на одно, что у них всегда получалось – терроризировать гражданское население, ударами КАБ, обстрелами артиллерией, вылазками ДРГ. Всё остальное – не поддавайтесь панике, сил на вторжение в Сумскую область и оккупацию Сум и области у врага – нет.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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