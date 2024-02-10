Россия в состоянии велосипеда: о выдумках Путина в интервью Карлсону

Путин хочет, чтобы ему отдали все, что он успел захватить, а дальше он снова придумает какую-то историческую глупость, которая будет основанием для продолжения агрессии.

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Путин и Карлсон / Коллаж Главред, фото скрин с видео

В интервью Путина Такеру Карлсону за два часа не прозвучало никаких новых смыслов - ничего такого, чего мы бы не слышали раньше. То ли этот его исторический бред, в котором Москва управляет Киевом, то ли путинские детские обиды и сопли о том, что его якобы все обманывают. Мол, он договаривался об одном, но никто не позволяет ему захватить постсоветские территории, и он этим очень обижен. И, наконец, тезис, который россияне пытаются продвинуть о том, что это не Россия напала на Украину, а Украина в 2014 году напала на РФ, а сейчас Россия только отражает это "преступное нападение" Украины. Кстати, Такер Карлсон, который умеет задавать острые вопросы сидел, на этот раз засунув язык в известное место, потому это было откровенным отбеливанием Путина с его стороны.

Путин считает, что он совершил информационный прорыв, потому что с ним никто не хотел общаться, и тут нашелся Карлсон. На самом деле это камингаут, то есть откровения фактически характеризуют Путина как военного преступника, нарушителя международных договоренностей и бессознательного человека, с которым нельзя иметь дел, и который (чего Путин особо не скрывает) намерен вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах на стороне одного из кандидатов.

И это, по моему убеждению, должно как-то сплотить американцев, чтобы дать отпор и республиканцев, и демократов. С другой стороны, это должно заинтересовать и Китай, которому значительно интереснее Байден, чем Трамп, который начинал торговую войну с Китаем. И если Трамп придет к власти во второй раз, он будет еще больше ее углублять, тогда как с Байденом Китай ищет взаимопонимания. Тогда как вассал Китая, Путин, начинает какие-то самостоятельные действия, которые противоречат интересам Китая. То есть есть за что зацепиться - если отдельные места из двухчасового интервью будут профессионально распространены, то это как раз сыграет против Путина и его агрессии в пользу Украины.

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В то же время, Путин в течение так называемого интервью заявлял, что готов договариваться с любым руководством США. Он несколько раз повторил, что и с Зеленским готов договариваться, если тот отменит собственное решение о невозможности каких-либо договоров с Путиным. То есть он очень хочет этих переговоров - он не хочет разговаривать с европейцами, потому что они ничего не решают и полностью зависимы от США (что, кстати, является предметной обидой для Европы).

Но он хочет договариваться, и это проявление его слабости. Конечно, Кремль хочет договариваться, как там говорят "с учетом реалий". То есть он хочет, чтобы ему отдали все, что он успел захватить, а дальше он проведет какие-то переговоры, снова придумает какую-то историческую глупость снова, что будет основанием для продолжения агрессии против Украины или даже европейских стран. То есть у Путина очень интересная схема - придумывать исторический бред, который якобы оправдывает нарушение сегодняшних договоренностей. А это Хельсинкское соглашение о нерушимости границ Европы, прямые договоры о добрососедстве и дружеских отношениях с Украиной и Россией - все это нарушено, но он оправдывается историческими претензиями. Кстати, Гитлер делал так же, когда оправдывал свою агрессию, поэтому не Путину осуждать нацизм.

Впрочем, Путин не хочет нападать на НАТО - россияне признают, что проиграют. Единственный вариант - начать общемировую ядерную войну. А вот расшатывать НАТО они готовы. И здесь как раз может быть привлечена Беларусь, произойти определенные провокации в отношении стран Балтии, в направлении Сувалкского коридора и так далее. Все это вполне возможно, как и выступления изнутри, необходимые для защиты русскоязычных. Что-то подобное совершенно точно будет, потому что России сейчас находится в ситуации велосипеда - если он не едет, то падает. Если РФ не будет продолжать агрессию, то у нее начнутся экономические и все другие проблемы, а население будет возмущаться. То есть если россияне не будут находиться в ситуации крепости, окруженной врагами, то все начнет разваливаться изнутри.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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