Россия в шаге от того, чтобы уйти в вечность: почему Путин проиграет

Бабушка с красным флагом несуществующего государства – это прекрасный образ для страны иллюзий и нищеты, то есть России / скриншот

Лидер российской группы DDT Юрий Шевчук, выступая позавчера со сцены в Уфе, решил прибегнуть к аллегориям. "Родина – это не жопа президента, которую надо все время целовать, – сказал Шевчук. – Это бабушка нищая, которая продает картошку на вокзале. Вот это Родина".

Меня, скажу откровенно, мало беспокоят заявления Шевчука, потому что слишком поздно к отдельным индивидуумам приходит "прозрение". Однако я обратил внимание на "бабушку", образ которой все глубже залезает в головы рядовых россиян.

Несколько недель назад путинская пропаганда представила своему населению новый образ победы в войне с Украиной – памятник пожилой женщине с поднятым красным советским знаменем. Мол, именно такие люди встречают воинов-"освободителей" в Украине. Правда, авторы идеи упустили детали прообраза героини.

Пенсионерка Анна Иванова действительно вышла навстречу российским оккупантам с флагом СССР, чтобы они перестали обстреливать село в пригороде Харькова, где она проживала. Думала, что это убережет ее семью. И оказавшись в больнице, она рассказала журналистам, что точно знает, кто стрелял по селу и кто является агрессором. Последний факт российский телеящик упустил.

И из бабушки сделали мифологический образ, который является абсолютно провальным со многих точек зрения.

Кстати, "бабушка с флагом" – это на сегодня едва ли не единственный миф, на который оказалась способной российская пропаганда. И он дает ответ на вопрос о глубинных психологических травмах российского общества. Общества, которое все последние десятилетия зомбировали возвращением в прошлое. Иллюзией "счастливого" Союза с колбасой по 2,20 и тотальным поклонением верховной власти. Отсюда – и такой уровень поддержки любого действия Путина. Особенно людей, которые что при Союзе жили без унитазов, что сейчас продолжают без них жить. И иногда умирать пьяными в выгребных ямах.

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Если говорить в целом, то прообразом "бабушки с флагом" является сам Путин. Он будто в последний раз стремится поднять древко хотя бы на какую-то вершину, всеми своими силами надеясь вернуть прошлое (и свою молодость, очевидно, тоже). Это маниакальное стремление стать, как в 30, когда все еще впереди – противоречит элементарной логике физиологического развития. Потому что еще не было зафиксировано ни одного случая, когда с годами человек становился моложе. Но старческая одержимость, очевидно, отвергает любые законы природы. И поэтому алогичность принятых решений о вторжении в Украину – это не просто ошибка, которая возникла вследствие дезинформации подданных генералов.

Поэтому Путин проиграет.

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Потому что другой – логический мир (включая Китай) – все время думает не о прошлом, а о будущем. Внедряет новые технологии, находит заменители для углеводородов, развивает экономики, стремится полететь на Марс. И только российская верхушка цепляется за красную тряпку, как за главное достижение, которое можно "продать" вместо изобилия трем поколениям, которые ходят на выборы и которые еще помнят "величие" Советского Союза. И не хотят даже вспоминать, что в "совке" было что-то не так.

Пожилая женщина с флагом несуществующего государства – это действительно прекрасный образ для страны иллюзий и нищеты, которая стоит за шаг до того, чтобы уйти в вечность.

Путин непременно проиграет. Ибо жизнь всегда побеждает смерть.

Виктор Шлинчак, журналист, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком