Россия уже проиграла войну, но все еще пытается разрушить Украину

29 марта в Турции продолжатся переговоры Украины и России / Reuters

29 марта состоится новый раунд переговоров между украинской и российской делегацией. Вместо пограничной территории с Беларусью, нынешняя встреча пройдет в Турции по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган позиционирует себя как региональный лидер - он сохраняет отношения с Украиной и с Россией и пытается заработать себе как можно больше баллов и экономических преференций. В частности, он поставляет оружие в Украину и при этом приглашает российских олигархов работать в Турции. И когда лидер считается посредником в таком глобальном конфликте, то его позиции как лидера только растут.

Что же касается самих переговоров, то никаких подвижек со стороны России в отношении Украины нет. Ведь лично для Путина любой исход, кроме капитуляции Украины, будет означать конец его власти. Потому что диктаторов всегда сносили при внешнеполитическом поражении.

Россия пытается объявлять независимость "ЛДНР" и присоединять их к РФ для того, чтобы распространять действие ядерного оружия уже и на эту территорию. Но это говорит больше о том, что одна из группировок в России, возможно, прощупывает почву на предмет фиксации побед на территории Украины, чтобы как-то "отползти", но я мало верю в то, что на это пойдет лично Путин.

А поскольку в том формате, который объявила Россия, Украина капитулировать не будет, а помощь Украине от западных партнеров продолжает поступать, РФ также будет продолжать агрессию против нас. В частности, сейчас они уже начали уничтожать нефтебазы, чтобы сорвать посевную и теперь, помимо боевых действий занимаются еще и планомерным разрушением украинской экономики.

Конечно, это не сильно им поможет - скорее всего, топливо нам могут предоставить союзники и это не будет слишком большой проблемой, но РФ над этим системно работает и ракетами обстреливает гражданскую инфраструктуру, в том числе, и на западе Украины, чтобы помимо уничтожения экономики еще и посеять панику. Но это происходит больше от бессилия из-за того, что на фронте Россия ничего сделать не может.

Сценариев того, как могут развиваться события в случае, если переговоры ни к чему не приведут, может быть несколько. Во-первых, война может закончиться и завтра, если Путина убьют представители одной из башен Кремля.

То, что в Кремле происходит серьезная борьба, уже видно невооруженным глазом. Проблема только в одном человеке и если уничтожается Путин, то переговорная позиция Украины будет очевидной - убрать российских военных не только из Украины, но из Крыма и Донбасса. Для некоторых группировок Кремля это было даже выгодно, потому что все боевые действия можно было бы списать на Путина.

Кроме того, активность проявляет и Дмитрий Медведев - он уже открыто заявляет, что война в Украине происходит по личной инициативе Путина, а также озвучил перечень условий для применения ядерного оружия, где было сказано о том, что они готовы на это пойти только в случае защиты территории России. Это говорит о том, что с одной из группировок в Кремле Медведев может вести свою игру (возможно, это даже согласовано с Путиным), чтобы выйти как на переговорщика с Западом. Однако вряд ли Запад на это согласится.

По факту сейчас идет война на выживание - Украине наконец начинают поставлять современные системы ПРО, что может означать, что вопрос с атаками ракет и самолетов РФ будет быстро разрешен. Ведь все ракеты, которые выпускает по нам Россия - дозвуковые и главное их поймать раньше, для того, чтобы можно было совершать наступательные операции. В этой связи хотелось бы получить от Запада помощь и в наступательном вооружении, которое позволит освобождать украинские территории очень быстро, после военное поражение РФ будет очевидным даже для самих россиян.

Читайте такжеАгрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в ТурцииБесконечный ленд-лиз необходим не только Украине, но и другим странам. Ведь глава МВФ уже заявила о том, что из-за затяжной войны и срыва посевной в Украине голод угрожает Ближнему Востоку. Но проблема лишь в поставках оружия от партнеров - как только этот вопрос будет решен, освобождение Донбасса, деблокирование Мариуполя и других направлений будет решено в течение месяца или даже раньше. В противном случае война может растянуться надолго.

Также стоит учесть, что Запад при всей его помощи нам ведет очень циничную игру и добивается того, чтобы Россия как можно глубже увязла в Украине. То есть некоторые политические круги на Западе не против решить свои вопросы за наш счет и потому не торопятся передавать Украине оружие. Поэтому Украине нужно действовать по всем фронтам и ускорять действия партнеров.

Так или иначе, Россия уже проиграла войну. Точно так же, как в 1942 году немецкая армия не смогла взять Сталинград - тогда было понятно, что стратегически она уже проиграла и лишь вопрос времени, когда закончится война. Но чем дольше она будет идти сейчас, тем больше тягот будет нести Украина.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда