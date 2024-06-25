Россия устроила позор своим спортсменам

Ничего удивительного в адовом позоре с играми БРИКС нет

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Игры БРИКС / скрин с видео

Россия победит на ЧМ по футболу.

На играх стран БРИКС (это такие путинские утешительные "олимпийские игры" для бедных) можно победить, не только будучи единственным участником соревнований, как получивший золотую медаль российский пловец-синхронист, но и не участвуя в них вовсе. Литовский и румынский борцы на бой не явились и, видимо, вообще на эти игры не приехали. Однако литовцу присудили победу и какое-то почетное место на соревнованиях. Теперь его пытаются разыскать, но след героя потерялся.

Дело Чичикова живет и побеждает. Организаторы торгуют мертвыми спортивными душами. За каждого отловленного и доставленного на клоунские игры зарубежного спортсмена им платят приличные деньги. Поэтому они записывают в качестве участников тех, кто на соревнования даже не собирается.

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А что, в условиях мирового бойкота российского спорта, это отличное ноу-хау. Следующий шаг - инициативно объявить о проведении в России чемпионата мира по футболу. Пригласить ведущие футбольные державы. Никто, конечно, не приедет. Но нам так даже лучше. Дальше всё чин по чину: жеребьевка, матчи в группах, финалы. Победителей матчей объявляют организаторы, исходя из их представлений о должном. Недружественные страны отсеиваются на дальних подступах. Финал Бразилия - Россия. В связи с неявкой команды Бразилии на матч, чемпионом мира впервые за всю историю становится российская сборная. На награждении золотыми медалями звучит гимн России. Спортсмены плачут. Дзюба параллельно занимается любимым делом. Занавес.

А если серьезно, ничего удивительного в адовом позоре с играми БРИКС нет. Если выборы, парламент, партии, суды в России - имитация с заранее известным результатом, почему в спорте должно быть по-другому. Путин практически не участвует в президентской избирательной компании, но не может в ней не победить. Медали на этом "соревновании" выдаются по заранее согласованному в администрации президента списку. Вот и спортивные состязания превращают в чистую профанацию, PR, фальшак и договорняк под тотальным государственным контролем.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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