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Россия упорно закапывает себя все глубже, или Еще один печальный для РФ итог вторжения в Украину

Павел Лузин

Кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности

13 марта 2022, 09:17

РФ может забыть о космическом сотрудничестве и покорении космоса.

российская космонавтика с 1992 года существует только благодаря сотрудничеству с США, Европой, Канадой и Японией, теперь ей будет тяжко
Войной в Украине Кремль похоронил одну из основ высокого международного статуса постсоветской России – участие в международной космической кооперации

Кажется, на 17-й день войны эту тему вообще не имеет уже смысла обсуждать – мы фактически похоронили одну из основ высокого международного статуса постсоветской России. Участие в международной космической кооперации для нас сыграло не меньшую роль, чем право вето в СБ ООН и наличие ядерного арсенала.

Вообще, российская космонавтика с 1992 года существует только благодаря сотрудничеству с США, Европой, Канадой и Японией. Даже станция "Мир" в 1990-х годах достраивалась на американские деньги.

Но нынешняя ситуация гораздо хуже, чем может показаться. Сегодня остается только МКС, но в США, насколько я могу судить, есть серьезный настрой на то, чтобы решить технические вопросы эксплуатации станции без России. И дело тут не в том, что это чьё-то политическое решение – такого решения пока нет. Дело тут в том, что, в первую очередь, американские специалисты из НАСА и отраслевых компаний глубоко оскорблены и разочарованы нашими действиями.

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Представьте, что вы позвали на свой семейный ужин человека, а он нажрался и начал размахивать руками, оскорблять ваших близких и бить посуду. Вот примерно такие настроения сейчас царят в космической отрасли США – они не хотят больше иметь дел с российскими коллегами из принципа. Они были готовы прощать выходки Рогозина, но войну прощать не готовы.

Надежды на сотрудничество с Китаем особой нет. Мы для китайцев в космосе уже 10 лет как бесполезны – со времени аварии станции "Фобос-Грунт", с которой летел небольшой китайский зонд. Единственная опция: это планы по синхронизации ГЛОНАСС и BeiDou – но они призваны лишь компенсировать почти неизбежную деградацию нашей системы уже в ближайшие три года. Спутники "Глонасс-М" массово выходят за пределы сроков эксплуатации, а спутники "Глонасс-К" к ним на смену не пришли (сегодня на орбите должно было быть 9 аппаратов нового поколения, а их там только 2).

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Вроде бы можно было надеяться на расширение сотрудничества с Индией, но в рамках нынешних санкций мы для них, скорее всего, уже бесполезны тоже.

Что будет делать Россия? Да, у нас есть пока не принятая в штатную эксплуатацию "Ангара", есть какой-то запас закупленных ранее импортных комплектующих и импортного промышленного оборудования. И есть куча долгостроев вроде научно-энергетического модуля, корабля "Орёл" (в девичестве "Федерация"), лунных станций.

В условиях нынешних санкций наша космонавтика будет стремительно деградировать, и к 2030 году мы окончательно растеряем большинство из сохраняющихся возможностей.

Такой вот печальный итог продолжающейся войны.

Павел Лузин, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности

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