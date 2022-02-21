Единственная задача квазиреспублик - быть источником дестабилизации / УНИАН

А знаете, "ЛДНР" - это же просто проекция. Проекция того, как Москва видит Украину.

Что такое для Украины террористические анклавы?

Это оккупированные квазиреспублики, созданные внешним игроком, которые появились в момент слабости государства. Единственная их задача - служить источником дестабилизации и плацдармом для возможного наступления.

Но ведь и Украина с точки зрения российского шовиниста - это искусственный проект, созданный Западом в момент слабости России. Для того, чтобы препятствовать любому возрождению империи и "русского мира".

Читайте такжеПутин сегодня может признать независимость "ЛНР" и "ДНР": итоги Совбеза РФИмеет ли "ЛДНР", с точки зрения Киева, шанс на существование? Конечно, нет, ведь они нежизнеспособны без вливаний из Москвы. Как только Кремль отключит систему жизнеобеспечения, они исчезнут.

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Но московские "геополитики" точно такую же риторику адресуют и Киеву. Что Украина существует благодаря Западу. Что прекращение помощи будет означать крах соседнего государства. Которое, по их мнению, упадет в предусмотрительно подставленные ладошки Кремля.

Как наша страна видит жителей оккупированных территорий? Как заложников оккупации, среди которых попадаются коллаборационисты. Первых надо освободить. Остальных - обезвредить.

Точно так же рассуждает и Москва. В чьем воображении украинцы-малороссы стонут под игом захвативших власть "бандеровцев". Первых следует вернуть в лоно "русского мира". От других - избавиться.

Читайте такжеУкраина призывает мир не признавать независимость "Л/ДНР": Рада обратилась к НАТО, ООН и ЕвросоюзуУкраина точно знает, что ей противостоит не Донецк и Луганск, а Россия.

А Россия убеждена, что воюет не с Украиной, а с Западом.

В психологии это называется проекция. Москва просто приписала Украине ту логику существования, которую она потом вдохнула в оккупированные украинские территории.

Все эти квазиреспублики - не более чем исповедь. Исповедь в том, как именно в России относятся к украинской независимости и украинскому государству. "Прекратите поддерживать мятежников и верните территории законному владельцу", - даже это требование Киева к Москве ретранслирует сегодня Кремль в своих переговорах с Брюсселем и Вашингтоном.

В эту же копилку - все рассуждения российских спикеров о тайных планах Запада. Достаточно прислушаться к тому, что они говорят. Перечитать их откровения о желании "врагов" расколоть и расчленить Россию. Им даже может казаться, что они разоблачают. На самом же деле они всего лишь исповедуются. В прямом эфире. 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Все это - лишь предание, что они хотели бы сделать с теми, кого считают своими противниками. Что они попытались бы выдать, если бы имели соответствующие возможности. Их спичи лишь наводят контуры их же вожделенной реальности.

А еще - это оправдание права на жестокость в ответ. В том числе и "жестокость на опережение".

Все истории про "распятых мальчиков" и "зверства хунты" - это индульгенция для себя же. Россия лежит на кушетке психотерапевта и рассказывает о том, какая глубокая ее персональная кроличья нора.

Психологи утверждают, что механизм проекции позволяет человеку считать собственные неприемлемые чувства, желания и мотивы - чужими. И, как следствие, позволяет не чувствовать за них ответственности. Такое часто бывает вследствие истероидного или параноидального расстройства.

А впрочем, кто сказал, что и тем, и другим не могут болеть целые государства?