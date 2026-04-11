Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозу

Александр Коваленко
11 апреля 2026, 19:10
Одесса и Харьков продолжают оставаться перманентными испытательными полигонами для РОВ.
Атака дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

На фоне постоянных атак дронов по украинским городам появляются сообщения об использовании Россией новых модификаций ударных беспилотников. В своей колонке военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует появление реактивного дрона Karrar, который россияне называют Герань-5, и оценивает его реальные возможности. Автор объясняет, представляет ли это оружие серьезную угрозу и каковы его слабые места. Более подробно — в материале.

Дрон-камикадзе "Герань-5", он же иранский Karrar… Самое время паниковать? Или нет?

Итак, россия стала достаточно интенсивно применять реактивные дроны-камикадзе Karrar, который российские оккупанты обозвали "Герань-5" и которые впервые были применены по территории Украины в начале января 2026.

По характеристикам, Karrar/"Герань-5" оснащается боевой частью массой 90 кг, что сопоставимо с Shahed-136, который в вопросах производства и уже налаженных технологических линий, куда более массовый и, что немаловажно, более дешёвый элемент террора, нежели вот эта вот "Герань-5".

Так же, Karrar/"Герань-5" имеет дальность полёта до 1000 км. С учётом того, что у Shahed-136 дальность полёта превышала 2 200 км в некоторых модификациях, выглядит это как-то блекло, не так ли? То есть, мы говорим о куда большем ограничении ареала применения этого средства.

Стало известно о том, что Karrar/"Герань-5" оснащается 12-элементной "Кометой". Если кто не в курсе, то на Shahed-136 блоки управления полётом B-101, или навигационные модули "Комета", в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105", которые так же используются в российских БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т.д, устанавливались уже с 2022-го года. Технологический прорыв, ага!

Кроме того, Karrar/"Герань-5" обладает трекером на базе микрокомпьютера Raspberry и модемом 3G/4G, а также реактивным двигателем Telefly. Хорошо, а что до манёвренности при аэродинамической схеме такого средства поражения? Важным аспектом остаётся реактивный ускоритель, оставляющий, куда больший тепловой след, нежели стандартный. А о чём это говорит? Это говорит о Полярной звезде для любых ракетных и не только средств поражения.

Средство фиксируется и сопровождается с таким силовым агрегатом намного раньше и намного лучше сбивается на его скоростях и крайне низких манёвренных показателях, нежели даже то, что было до того.

Но, проблема в том, что РОВ довели силовую установку до предельных перепадов скоростей, что последнюю неделю ярко продемонстрировано на испытательном полигоне для оккупантов, которым являются Харьков и Одесса.

Последние дни по Одессе и области летают реактивные дроны, явно Karrar/"Герань-5", у которых перепад скоростей может достигать 70 км/ч – 330 км/ч, что решает вопрос с их манёвренностью. То есть, были внесены технические решения по резким изменениям скорости дрона, для выполнения манёвра, с учётом его аэродинамической схемы.

Что тут скажешь… Одесса и Харьков продолжают оставаться перманентными испытательными полигонами для РОВ в вопросах опробования новых тактик и модификаций средств террора.

Кроме того, особое внимание следует обратить на то, что якобы эти дроны могут спускаться с штурмовиков Су-25, с целью увеличения дальности и снижения стоимости применения. Тут возникает вопрос, а в чём снижения стоимости применения?

Примерная стоимость одного часа полёта штурмовика Су-25 (операционные расходы, топливо, техобслуживание, износ техники и т. д.) это ≈ 7 млн рублей, или около 55 тысяч долларов. То есть, среднестатистическая стоимость и даже выше, производства Shahed-136 в Алабуге. Полёт штурмовика, который россиян не способна больше производить, а их ресурс давно уже изношен до предела и их эксплуатируют на грани катастрофы.

Очень интересно, не так ли? Для тех, кто умеет считать, сравнивать, анализировать и делать выводы.

Karrar/"Герань-5" это эксперимент. Если РОВ на них перейдут, то ресурсные затраты возрастут в разы, а эффект террора снизится пропорционально. Не рефлексируйте. Анализируйте.

Налёт в течение ночи 5-7 Karrar/"Герань-5" это несколько иной масштаб, нежели 30-50 Shahed-136…

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

