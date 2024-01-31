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Россия стягивает на фронт новых оккупантов: что задумал Кремль

Александр Коваленко
31 января 2024, 06:10
Очевидно, что Теплинский выбил для своей группы войск усиление, под угрозой потери левого берега.
Оккупанты изменили технику под Бахмутом
Оккупанты / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

РОВ усиливают ГВ "Днепр".

За прошедшие две недели РОВ усилили ГВ "Днепр", увеличив численность личного состава на 4 тысячи. Теперь её численность составляет 77 тысяч.

Так же ГВ "Днепр" за прошедшие две недели нарастили компоненту ББ на 100 единиц, даже с учётом их регулярных потерь. Например, за прошедшее время было верифицировано уничтожение более двух десятков единиц вражеской техники только в районе Крынок. В настоящее время общая численность данной компоненты достигла 1 100.

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Очевидно, что Теплинский выбил для своей группы войск усиление, под угрозой потери левого берега. Что-что, а успехи СОУ на левом берегу накануне выборов президента россии в кремле уж точно нежелательны.

Так же, весьма показательны сейчас процессы в самой ГВ "Днепр" по упорядочиванию и централизации управления морпехами, десантурой и сухопутчиками. При том, что в основном по Крынкам сейчас работают подразделения 337 ДШП 104 ДШД и 144-й ОМСБр 18А, остальная масса не сидит без дела, но порою без централизации и взаимодействия.

Дилемма Теплинского – избавиться до выборов от плацдарма СОУ на левом берегу, подо что ему и выделяется ресурс. Если не справится, избавятся от Теплинского.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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