Никита Михалков / Instagram

На России можно видеть удивительный феномен. Среди оголтелых путинцев-имперцев-русских националистов много людей, деятелей культуры:

- физически вполне здоровых

- эмоционально вполне адекватных, с детьми, семьями, стабильными внебрачными отношениями

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- социально адекватных, успешных

- умных, неплохо образованных и пишущих грамотно и красиво.

Как эссесовские офицеры в "Семнадцать мгновений весны": действительно "добродетельные" арийскими "добродетелями".

Но изъян их - онтологический. Созерцают они не мир блага, а мир ада, демонические миры. И все их достоинства (интеллектуальные, социальные, эмоциональные, физические) есть инструменты воплощения того, что они созерцают, того, во что верят.

(...)

Высказывания Михалкова об украинском языке это симптомы мистического сумасшествия российской властной элиты. Кто смотрел фильмы советские о Гитлере, помнят этот образ одержимого старца, толкующего речи о судьбах нации и мира, последней битве.

Контекст: заявление Михалкова об украинском языке Российский режиссер и поклонник Путина Никита Михалков на встрече с учителями Московской области заявил, что в школах Донбасса нельзя преподавать на украинском языке. Он заявил, что "украинский язык стал образом русофобии". "Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете? То есть словосочетание, которое мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас, и для мира в целом, и для них самих – формулировка ненависти к России… Если будут преподаваться предметы на украинском языке – это будет катастрофа, это заложенная мина на всю историю" , – сказал он.

Россия стремительно оформляется как государство нацистского толка. После начала войны все происходит явно и быстро.

Изнутри это воспринимается как освобождение русского духа (ранее был немецкий дух) и как смертельный бой со Злом. Большое зло - это англосаксы, малое зло - украинцы. Объявлена программа уничтожения украинства как зла в теле русской нации. Нацизм чистой воды.

Извне - это все это выглядит как нарастающая одержимость демоническими силами. Это вспышка предшествует смерти, смерти как преображению. Этот сюжет хорошо показан в мистических фильмах.

Так что Россия уверено и направленно сходит с Ума и идёт во тьму.