Россия ставит ультиматум, а Запад не спешит с ответным ударом: чем опасна ситуация для Украины

Жесткие санкции Запада против Москвы столкнутся с угрозой усиления сотрудничества России с Китаем / Reuters

Первая серия переговоров коллективного Запада с Россией стала ознакомительным фрагментом длительной дискуссии, которая теперь предстоит двум сторонам. Никто не ожидал, что встреча приведет к каким-либо прорывам. Целью саммитов было уточнение стартовых позиций геополитических оппонентов. Проще говоря, они пытались выяснить, можно ли вообще договориться.

Впрочем, несмотря на провал диалога, бесполезными переговоры назвать нельзя. Напротив, они очертили не самые благоприятные для Украины контуры дальнейшего переговорного марафона.

Если позиция России, стянувшей войска к украинским границам, понятна, то план действий Запада лишен какой-либо серьезной конкретики. Речь идет о целом ряде вопросов, напрямую связанных с Украиной и безопасностью Европы.

Первый проблемный момент – отсутствие Украины в переговорах США и России в Женеве и на Совете НАТО-РФ. Украинских представителей не было на самых важных для Киева дискуссиях. Вполне возможно, против подобного сценария выступала Россия, ведь Москва при таких условиях запросто могла и вовсе отказаться от диалога. Фактически это сигнализирует о том, что Запад принимает право России пытаться рассматривать Украину как сферу своего влияния. И если в будущем произойдут какие-либо сделки США и РФ, то точка зрения Киева будет представлена опосредовано, а интересы украинского государства растворятся в договоренностях Вашингтона и Москвы.Читайте такжеПочему Россия и США не смогли договориться в Женеве

Вопросы аннексии Крыма и оккупации Донбасса, которые в первую очередь указывают на серьезный кризис безопасности в Европе, похоже, или вовсе не обсуждались, или оказались лишь контекстом всего процесса. США и НАТО констатировали факт захвата украинских территорий. Но не выступили с конкретными требованиями, ультиматумами или механизмами решения проблемы. А ведь именно из-за этой ситуации Украина и ищет возможности вступления в Североатлантический альянс. Запад мог бы поставить эту историю в центр переговоров, чтобы аргументировать планы Киева. Будапештский меморандум и вовсе обошли стороной.

Реклама

Возможное вступление Украины в НАТО – главная тема переговоров США, Европы и России – похоже, самим Альянсом рассматривается пока как гипотетический вариант. Москва требует юридических гарантий отказа Киева от евроатлантической интеграции, в то время как военно-политический блок не предоставляет Украине четких гарантий присоединения к Североатлантическому альянсу. С одной стороны, в НАТО опасаются, что решение о включении Киева в Альянс с конкретными сроками может спровоцировать Россию. Однако с другой стороны Украина оказывается в состоянии неопределенности, а Запад, таким образом, демонстрирует неготовность брать на себя ответственность.Читайте такжеИгра мускулами: чем завершатся ультиматумы России в Европу и США

Запад признает, что РФ отказывается отводить войска от границ Украины, и грозит Москве санкциями. Правда, пока непонятно, какие ограничения реально могут быть применены. Эффективные санкции не были задействованы в 2014 году, и есть серьезные сомнения в их применении в случае большой войны Москвы и Киева. Максимально результативные мероприятия потребуют отказа Европы от российских энергоносителей и международной изоляции России. Пойдут ли на это США – большой вопрос, учитывая риск опасного для американцев усиления союза России и Китая.

Как в дальнейшем будет развиваться ситуация не знает никто, поскольку нет понимания, есть ли реальная угроза полномасштабного военного вторжения России в Украину. Скорее всего, большой войны не будет. Но нельзя исключать сценария, при котором российское государство, в случае провала переговоров с США по безопасности, решит вопрос Донбасса политическим – признание "ДНР" и "ЛНР" – либо военным путем, включающим наступление на контролируемую Киевом часть региона.

Украина оказывается в крайне непростом положении. Следует не просто настаивать на гарантиях Запада, но и требовать переформатирования переговоров по безопасности таким образом, чтобы в них участвовал Киев. Параллельно надо предлагать свои грамотно проработанные инициативы, которые смогли бы изменить ситуацию. Курс на решение всех вопросов по украинскому государству только при участии Украины должен стать реальным механизмом.

Офису президента нужно вести дискуссию по организации прямых переговоров Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Если такая встреча все-таки состоится, но прогресса не произойдет, станет окончательно понятно, что урегулировать российско-украинский конфликт на Донбассе на базе Минских соглашений невозможно. Нужно будет искать дипломатический выход из ситуации при помощи других механизмов.